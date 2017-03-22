Много дыма без огня в американо-российском расследовании

"Роджер Стоун, воинственный политтехнолог-республиканец, который приобрел первый опыт при президенте Никсоне, не присутствовал на драматичных слушаниях в Конгрессе в понедельник, посвященных российскому вмешательству в президентскую гонку 2016 года, но, тем не менее, стал их главным героем", - пишет The Los Angeles Times.

"Демократы один за другим высказывали предположения, что проживающий во Флориде консультант и лоббист может быть ключевой фигурой в расследовании ФБР возможной координации действий между предвыборным штабом президента Трампа и российскими властями. Это расследование может еще месяцами омрачать жизнь Белого дома", - отмечают корреспонденты Дел Квентин Уилбер и Дэвид С.Клауд.

64-летний Стоун утверждает, что он ни в малейшей степени не обеспокоен этим.

"Слушания были демагогией, охотой на "красных", раздуванием паники и полуправдой наихудшего сорта, - заявил Стоун, спину которого украшает татуировка с улыбающимся Никсоном. - Все, что я сделал, было совершенно невинным и законным".

"Хотя на слушаниях была раскрыта сенсационная информация о том, что ФБР проводит расследование в сфере контрразведки против некоторых из главных помощников Трампа, которое может распространиться и на Белый дом, там не было приведено никаких доказательств правонарушений", - говорится в статье.

"Стоун и Трамп знакомы много лет, отчасти через общего друга Роя Кона, который получил известность как главный помощник сенатора Джозефа Маккарти во время охоты на коммунистов 1950-х годов и позже был адвокатом Трампа в Нью-Йорке", - сообщает издание.

"Как и Трамп, Стоун резок в высказываниях и питает слабость к раскручиванию теорий заговора. Он оказался на прицеле у демократов не в последнюю очередь из-за своего хвастовства и записей в Twitter", - утверждают журналисты.

Прошлым летом он похвалился, что напрямую общался с Джулианом Ассанжем, и предсказал, что WikiLeaks скоро обнародует документы, связанные с предвыборной кампанией Хиллари Клинтон.

Позже Стоун, как представляется, предрек публикацию электронных писем, похищенных из учетной записи Gmail главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, написав в Twitter, что "скоро для Подесты настанут трудные времена".

В интервью во вторник Стоун заявил, что он не разговаривал с Ассанжем напрямую, а общался через общего друга - журналиста в "одной из главных" медиакомпаний, которую он отказался назвать. Стоун также отрицал, что он знал о намерениях опубликовать письма Подесты.

Авторы статьи отмечают, что пристальное внимание демократов также привлекли такие сторонники Трампа, как Картер Пейдж, Пол Манафорт и Майкл Флинн, предположительно так или иначе имеющие связи с Россией или встречавшиеся с российскими чиновниками.

На слушании в понедельник демократ Адам Шифф, член Комитета по разведке Палаты представителей, спросил, возможно ли, что "все эти события и репортажи совершенно не связаны друг с другом и являются всего лишь неудачным совпадением". "Да, это возможно, - сказал он. - Но возможно - и даже более чем возможно - что они неслучайны и взаимосвязаны".