Европарламент, ящик-касса крайне правых партий

О том, как действуют шесть националистических партий, чтобы получить субсидии от Европарламента на общую сумму, которая должна достигнуть 7 млн евро в 2017 году, пишут журналисты Le Monde Оливье Фэй и Жан-Батист Шастан.

"Валерио Чиньетти с гордостью отстаивает свои права на авторство идеи. Под личиной этого изысканного итальянца скрывается закаленный в борьбе активист с крайне правыми взглядами. Хотя его партия Fiamma Tricolore ("Трехцветное пламя") больше не существует в его стране, он с 2009 года является генеральным секретарем "Альянса европейских национальных движений" (AEMN). Эта скромная ассоциация, составляющая депутатскую группу в Европарламенте, объединяет нескольких глав крайне правых партий со всего континента и признана как "европейская политическая партия" начиная с 2012 года. Такой статус позволил ей получить от Европарламента более 1,5 млн евро в течение пяти лет", - говорится в статье.

"Что делает со всеми этими деньгами человек, у которого нет ни одного депутата в своей стране? "Мы организуем встречи", - уклончиво поясняет он. Однако на официальном сайте AEMN, появившемся недавно, эти встречи в Венгрии, Бельгии и Италии никогда не были объявлены, и публикуемые отчеты сведены к минимуму. Его страничка в Facebook едва насчитывает сотню фанов. "Мы решили оставаться в тени", - оправдывается тот, кто одновременно является парламентским помощником председателя AEMN Бела Ковача, евродепутата от венгерской партии "Йоббик", известной своими антисемитскими выходками", - передают журналисты.

Против Ковача, получившего прозвище "Кагэбела", венгерская прокуратура ведет расследование по обвинению в шпионаже в пользу России. Бывший лидер Британской национальной партии Ник Гриффин покинул свою партию после темной аферы с использованием средств AEMN в личных целях", - сообщают авторы.

"Как, находясь в такой упряжке, ему удалось заполучить деньги от европейских инстанций?" - размышляют журналисты. "Я просто скопировал устав PPE (консервативная "Европейская народная партия"), наверное, потом все сделали то же самое", - рассказывает Валерио Чиньетти.

"Европарламент требует, чтобы партии, которые он финансирует, соблюдали "принципы, на которых основывается Евросоюз, а именно, принципы свободы, демократии, соблюдения прав человека и основных свобод, а также правового государства". Но порой обычного неопределенного заявления оказывается достаточно", - говорится в статье.

Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен больше не хотела, чтобы ее имя ассоциировалось со столь неудобным объединением, как венгерская партия "Йоббик". Она предпочла создать более респектабельный "Европейский альянс за свободу" (AEL, 3 млн евро субсидий за шесть лет) со своими союзниками из голландской "Партии свободы" (PVV) и "Австрийской партии свободы"(FPÖ), говорится в статье.

"Это объединение кандидатка на французских президентских выборах покинула в 2015 году, чтобы сформировать, почти с теми же союзниками, "Движение за Европу наций и свобод" (MNEL, 3,1 млн евро субсидий за два года)", - отмечают журналисты.

"Всего шесть объединившихся европейских партий националистического толка пользуются субсидиями от Европарламента на сумму, которая должна достигнуть 7 млн евро в 2017 году, из общего бюджета финансирования всех партий в 50 млн евро. Деньги официально предназначены для содействия политической жизни на европейском уровне", - сообщают авторы. "Остается с иронией наблюдать, как многие евроскептические партии зависят от европейских денежных средств для продвижения своего месседжа", - отмечает Николас Айосса из неправительственной международной организации Transparency International.

По подсчетам журналистов Le Monde, если сложить все потенциальные средства, имеющиеся в распоряжении самой партии, ее фонда и группы, "Национальный фронт" теоретически получает ежегодно около 20 млн евро субсидий от Европарламента. Эта цифра сопоставима с годовым бюджетом "Национального фронта", который не превышал 14 млн евро в 2015 году.

"В кулуарах Страсбурга понимают с полуслова разговоры о том, как евроскептики сумели воспользоваться щедротами Европарламента, поскольку его великодушный годовой бюджет в размере около 2 млрд евро подвергается недостаточно жесткому контролю", - отмечают авторы статьи.

"Законодательство по европейским политическим партиям было ужесточено в начале 2017 года. В 2018 году для получения денег уже понадобится иметь поддержку хотя бы одного евродепутата и один независимый орган, уполномоченный контролировать счета и соблюдение европейских ценностей", - говорится в статье.

Тем не менее, Ингеборг Грассле (CDU, Христианско-демократический союз Германии), глава комиссии Европарламента по бюджетному контролю, констатирует: "Сейчас, как и раньше, слишком легко основать политическую партию с единственной целью - профинансировать себя самого". При этом трудно добиться согласия на снижение порога представительства, требуемого для основания европейской партии. "Если порог слишком высокий, это создаст сложности, например, для проевропейских региональных партий", - предупреждает вице-президент Европарламента Ульрике Луначек, австрийка, которая работала сопредседателем Европейской партии зеленых.

"Депутат от социалистов голландец Деннис де Йонг утверждает, что Европарламент должен просто прекратить заниматься финансированием политических партий и доверить эту задачу исполнительной власти, в частности Еврокомиссии, "как это делается во многих странах". Однако евродепутаты, видимо, не готовы согласиться с тем, чтобы какая-то внешняя власть совала нос в их дела. Даже если из положения этих дел извлекают выгоду крайне правые партии Старого Света", - подытоживают журналисты.