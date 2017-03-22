Президентские дебаты: Фийона и Меланшона объединяют взгляды на Россию

"Оборона, Европа, Сирия - внешняя политика выходит за пределы традиционного размежевания мнений", - пишет журналист Le Monde Марк Семо.

"Европа обороны - это Европа войны", - отчеканил Жан-Люк Меланшон, обескураживая Бенуа Амона, который первым отвечал на вопросы о международном положении. В области обороны, перед лицом непредсказуемости администрации Трампа, "меньше Америки - это должно означать больше Европы", заявил кандидат от социалистов Амон. Их концепции полностью противоположны, комментирует автор статьи.

"Я хочу быть президентом мира и устроить конференцию по безопасности от Атлантики до Урала. Нам надо вновь обсудить все границы, доставшиеся от бывшего Советского Союза. Куражиться на основании того, что мы вооружены до зубов против России, - это ни к чему не приведет, куда лучше дискутировать", - настойчиво утверждал лидер "Непокорной Франции" Меланшон.

"Социалист Амон возражал, изобличая угрожающую стратегию Путина, который после свержения Майданом пророссийского украинского режима Виктора Януковича силой захватил Крым весной 2014 года, что стало первой аннексией территорий в Европе после 1945 года", - говорится в статье.

"Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, который не скрывает снисходительного отношения к политике Кремля, указал, что границы в Европе уже сдвинуты. Так было в Косово, где после интервенции НАТО в 1999 году и переходного процесса под управлением ООН в 2008 году была провозглашена независимость, совершенно законно с точки зрения международного права", - пишет Семо.

Другим вопросом, оказавшимся в центре дебатов, стала Сирия, продолжает корреспондент. "Мы думаем, что раз мы представители Запада, то нам все позволено - захватывать Ирак, устанавливать порядок во всем остальном мире. Надо меньше вводить в бой армии, как это сделал Олланд", - сказал Фийон. Он выразил мнение, что "борьба Франции против "Исламского государства"* потерпела поражение; нам надо было вести ее вместе с Россией и партнерами с Ближнего Востока". На что последовала хлесткая реплика Бенуа Амона: "Желание вести эту борьбу с ИГИЛ* на стороне режима Асада много говорит о том, каким президентом вы собираетесь стать".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.