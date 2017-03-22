Русский сталинист, придумавший Европу

"Александр Кожев был российским аристократом, профессором философии, высокопоставленным французским госслужащим, возможно, шпионом, а также одним из наименее правдоподобных первых создателей Евросоюза", - пишет Якопо Баригацци в брюссельской версии американского издания Politico. Как рассказывает автор, Кожев "вдохновил целое поколение интеллектуалов и с высоты своей должности в качестве влиятельного госслужащего во французском министерстве экономики давал наставления ряду политиков, которые в будущем стали французскими и европейскими лидерами".

"У идеи союза много отцов, - отмечает Баригацци, - но Кожев сыграл важную роль в ее реализации, способствуя заключению Римского договора, который учредил Европейское экономическое сообщество и прописал принцип "все более тесного союза".

Однако на жизнь Кожева "легла тень дискуссий". "После его смерти в Брюсселе в возрасте 66 лет его посмертно обвинили в шпионаже в пользу Москвы, его бывшие друзья оспаривают это обвинение".

"Урожденный Александр Кожевников появился на свет в 1902 году в богатой московской семье (его дядей был художник Василий Кандинский) и покинул Россию в 1920 году после революции, - говорится в статье. - Он изучал философию в Германии, потом переехал во Францию и сменил фамилию на более благозвучный французский вариант - "Кожев"; с 1933 по 1939 год он преподавал в престижной Практической школе высших исследований в Париже".

В 30-е годы Кожев был откровенным сталинистом, отмечает автор. Так, профессор международного права Роберт Хауз отмечает в одной из своих работ, что, "по всей видимости, Кожев считал, что вынужденная "модернизация" была единственным или самым быстрым путем России к той ступени, на которой она смогла бы мирным путем преобразоваться в правовое государство".

Также автор отмечает, что книга Кожева о Гегеле до сих пор входит в основную библиографию по немецкому философу.

"С 1945 года и до своей смерти в Брюсселе в 1968 году Кожев занимал широкую, но неопределенную позицию в департаменте торговли министерства экономики Франции", - говорится в статье.

"После войны господствовал протекционизм, но Кожев пустил в ход свои знания, чтобы сократить пошлины и другие торговые барьеры. Идея Кожева сделать открытым рынок шести членов-основоположников - Германии, Франции, Италии и стран Бенилюкса - осуществлялась "посредством общих списков продуктов, которыми бы страны могли торговать свободно, потому что цель была в том, чтобы добиться всей этой либерализации одновременно", - пишет автор, цитируя бывшего премьер-министра Франции Раймона Барра, который работал стажером при Кожеве.

"Такой образ мыслей помог достичь Римского договора, и этот "метод позволил нам реализовать общий рынок в 1968 году, годом ранее, чем предусматривал договор", - добавляет Баригацци со ссылкой на Барра.

"После смерти Кожева его верность Франции будет подвергнута сомнениям", - отмечает автор. В сенсационной статье 1999 года французская газета Le Monde "намекала на то, что обнаружение некого документа российской разведки доказывает, что русский мыслитель был агентом советских спецслужб".

Как отмечает канадский дипломат Родни Грей, "эти разоблачения вряд ли можно считать удивительными, учитывая провокационные заявления Кожева". Философа "считали настроенным против США и Великобритании, и многие воспринимали его воодушевленное продвижение европейского проекта как способ помешать американской власти". Однако, по мнению Грея, "без веских доказательств сложно судить, действительно ли русский был шпионом Кремля".