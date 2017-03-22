Глава МИД Польши: "Необходимо реформировать ЕС, но мы против господства отдельных стран. Это стало бы концом всего"

"Необходимо провести глубинную реформу Европы, но это должны сделать страны-члены, а не еврократы или страны-гегемоны. К тому же две скорости интеграции означали бы распад ЕС", - заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью журналисту итальянской газеты La Repubblica Андреа Таркуини.

В начале беседы польский министр прокомментировал решение последнего саммита ЕС продлить вопреки позиции Польши мандат поляка Дональда Туска на посту председателя Европейского совета. "Мы попытались выдвинуть своего кандидата в председатели Евросовета - Яцека Сариуш-Вольского, - отметил Ващиковский. - Но его кандидатуру не только отклонили, ему еще и запретили представлять собственную программу. Это было разрешено только Дональду Туску со ссылкой на качественное большинство". По мнению главы МИД Польши, это - "двойные стандарты". "Наша премьер-министр (Беата Шидло. - Прим. ред.) попыталась наложить вето, но с ней не посчитались. Впервые были изменены и нарушены процедуры во время заседания Евросовета".

Ващиковский отметил, что Европа "все еще остается очень важной для качества жизни 28 стран (возможно, вскоре 27). Она задает стандартизированные нормы и процедуры". Однако министр считает, что "Брекзит" и "нарушения на последнем саммите подтверждают, что ее необходимо реформировать, наладить, обновить. Она должна удовлетворять нужды не только Брюсселя, но и стран-членов".

"На последнем саммите Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. - Прим. ред.) мы предложили единую и конструктивную Европу и полностью отвергли ЕС с разными скоростями интеграции: это рецепт катастрофы и разделения". Министр добавил, что "укрепление регионального сотрудничества - это нормальная вещь", но выразил свой протест против "господства группы стран, которая бы навязывала свою волю всей остальной Европе".

"Нужно начать рассматривать вопрос стран, чей вес в ЕС и НАТО по населению и экономической роли отличается, - заявил глава МИД Польши. - Но также необходимо считаться с национальными, экономическими интересами и интересами безопасности каждого члена. Мы понимаем интересы такой большой страны, как Германия, но это не значит, что интересы страны поменьше, Польши, должны подчиняться интересам того, кто больше всех".

Касательно новой администрации США министр отметил, что ему назначения Трампа "кажутся надежными". "Рекс Тиллерсон имел отношения с Россией, но он дал понять, что будет следовать проатлантической республиканской политике, - заявил Ващиковский. - Также это подтвердил вице-президент Майк Пенс. Было подтверждено сосредоточение войск на востоке границ НАТО, а не сигналы особых отношений с Москвой". Министр добавил, что после "разговоров с Тиллерсоном у меня больше надежд, чем сомнений".

Отвечая на вопрос издания, чувствует ли Польша себя "покинутой" Западной Европой "перед лицом Путина", министр отметил: "Иногда, когда речь заходит о европейской безопасности, сложно убедить некоторые западные столицы в масштабе угрозы. Я понимаю Южную Европу с кризисом мигрантов, у них на границе нет русских. НАТО приняло наше видение угрозы и сосредоточило войска, и это главное".

В заключение министр задается вопросом: "Чего хочет Москва? Только испытать нашу оборону провокациями, или она не исключает гипотезу военного столкновения с НАТО после того, как она применила силу в Грузии, Крыму, Донбассе, Сирии?"