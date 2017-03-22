Правительство Германии блокирует экспорт вооружения в Турцию

За несколько прошедших месяцев правительство Германии "не выдало разрешения на проведение нескольких сделок по продаже вооружения в Турцию", сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Издание ссылается на официальный ответ министерства экономики Германии на запрос депутата от немецкой партии "Левые" Яна ван Акена, который находится в распоряжении редакции.

Газета пишет, что это "довольно необычный курс по отношению к партнеру по НАТО. У правительства ФРГ, по всей видимости, имеются опасения, что продукция военного назначения может использоваться для репрессий внутри страны. Также немецкие власти указали на ситуацию с правами человека".

В прошлом, как говорится далее, "подобные прецеденты уже случались: за период с 2010 по 2015 год правительство Германии отклонило восемь сделок по поставкам вооружения. Но с ноября 2016 года федеральное правительство вынесло аналогичное решение уже в 11 случаях".

По данным министерства экономики Германии, под запрет попали "поставки стрелкового оружия, боеприпасов и различных компонентов для других вооружений".

"Принятие во внимание прав человека всегда имеет особое значение при решениях в отношении экспорта вооружений", - заявил статс-секретарь министерства экономики и энергетики Германии Маттиас Махинг. По его словам, после попытки путча в Турции в 2016 году "сделки на поставки вооружения одобряются властями Германии только после проверки в отношении внешней политики и политики безопасности и тщательного анализа риска его применения в контексте внутренних репрессий или курдского конфликта".

Сам депутат от "Левых" Ян ван Акен назвал решение немецких властей "первым и правильным шагом" и добавил, что в будущем "Турция вообще не должна получать никакого вооружения из Германии, так как турецкое правительство ведет войну как в собственной стране, так и в Сирии и обретает все более диктаторские черты".