Почему Россия скупает золото

"Неприязнь Владимира Путина к Хиллари Клинтон известна всем. Но Путин, по всей видимости, не особо доверяет и Трампу, что показывают последние экономические данные из Москвы", - пишет экономический обозреватель Die Welt Хольгер Цшепиц.

Так, в феврале российский Центробанк увеличил золотые резервы дополнительно на 9,3 т, и теперь общее количество золота у России превышает 1650 т - это максимум со времен распада Советского Союза.

Многие эксперты, как говорится далее, после победы на выборах в США Трампа сомневались, продолжит ли Путин снижать экономическую зависимость России от Америки. "Но последние данные развеивают всяческие сомнения: с ноября прошлого года золотой запас России увеличился на 72 т", - сообщает Цшепиц.

"Путин скупает золото потому, что, по его расчетам, в будущем доверие к доллару будет падать и доллар будет использоваться как оружие против России", - утверждает политический советник и автор книг Джеймс Рикардс. Он говорит, что "золото - это отличная инвестиция для защиты от этого". "Путин не эмоционален. В отношениях с Трампом он руководствуется соображениями власти, а также личными интересами и интересами страны. Никакие чувства тут роли не играют", - подчеркнул политолог.

Россия начала скупать золото еще в 2007-2008 годах, во время президентства Джорджа Буша, и это продолжилось в эру Барака Обамы, с 2009 по 2017 год. Также примечательно, что объемы закупок золота существенно увеличились с момента начала кризиса на Украине. "И это не идеология, а стратегический план", - уверен Рикардс.

Намерение, которое стоит за покупкой золота, также становится яснее в свете того, что "параллельно Москва существенно распродает долговые обязательства США". По информации Bloomberg, с 2014 года Путин избавился от ценных бумаг на 60 млрд долларов. В итоге к настоящему моменту у Москвы их осталось только на 86 млрд. И если раньше Кремль был одним из самых крупных кредиторов США, то теперь Москва не входит даже в десятку крупнейших. К примеру, страны вроде Ирландии, Швейцарии или Бразилии, дали Америки в долг больше, чем Россия, говорится в статье.