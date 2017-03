22 марта 2017 г. Джулиан И. Барнс, Фелисия Шварц | The Wall Street Journal Рекс Тиллерсон и НАТО работают над переносом сроков встречи "Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, столкнувшись с жалобами на его неожиданный план пропустить официальную встречу министров иностранных дел НАТО в апреле, постарался успокоить союзников, предложив альтернативные даты встречи, по данным Госдепартамента", - сообщает The Wall Street Journal. График поездок Тиллерсона, который также привязан к запланированному визиту в США китайского лидера Си Цзиньпина и поездке в Россию, вызывает вопросы внутри страны и за рубежом. И это на фоне того как намерения администрации Трампа в отношении Москвы и НАТО по-прежнему находятся под пристальным вниманием, пишут авторы статьи Джулиан И. Барнс и Фелисия Шварц. "После жалоб со стороны дипломатов Госдепартамент объявил во вторник, что он предложил НАТО такие даты, которые позволят Тиллерсону принять участие в совещании министров иностранных дел, которое в настоящее время запланировано на 5-6 апреля", - говорится в статье. "Со стороны госсекретаря США было бы необычным шагом пропустить официальное заседание НАТО. За последний 21 год главы американской дипломатии пропустили встречу только дважды", - отмечает издание. Во время войны в Ираке в 2003 году Колин Пауэлл в последний момент отменил свой визит, а Хиллари Клинтон пропустила неофициальную встречу министров иностранных дел НАТО в июне 2009 года из-за того, что сломала локоть. Издание напоминает, что визит китайского лидера намечен на 6-7 апреля. Текущий график главы американской дипломатии, включающий поездку на саммит G7 в Италии 10-11 апреля и визит в Россию, не позволит ему принять участие во встрече НАТО в назначенные сроки, пояснил официальный представитель Госдепартамента Марк Тоунер. Впечатление, что высший дипломат Америки пропустит свое первое мероприятие в НАТО ради встреч с чиновниками из России и Китая, видимо, вызывает у альянса беспокойство, отмечает издание. "Америка играет ключевую роль, и госсекретарь США является самым важным контактным лицом, - говорит Иво Даалдер, бывший постпред США в НАТО. - Когда госсекретарь принимает решение пропустить заседание, на котором будет проводиться подготовка к саммиту, он посылает тем самым сигнал о том, что США считают, что саммит НАТО не имеет значения". Тем не менее, по словам нынешних и бывших чиновников, существуют более актуальные проблемы для обсуждения с Россией и Китаем. "Например, Тиллерсон начал оказывать давление на Китай в вопросе угрозы ядерной программы Северной Кореи. Москве и Вашингтону предстоит обсудить множество вопросов, в том числе сирийскую гражданскую войну", - пишет издание. Источник: The Wall Street Journal