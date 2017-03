22 марта 2017 г. Шейн Харрис | The Wall Street Journal Позиции партий по расследованию ФБР связей Дональда Трампа с Россией становятся жестче "Прозвучавшее на этой неделе официальное подтверждение того, что федеральные следователи расследуют контакты между российским правительством и соратниками Дональда Трампа в связи с президентской кампанией в США, побудило демократов возобновить призывы к независимому расследованию этого вопроса, - сообщает Шейн Харрис в The Wall Street Journal. - Демократы Палаты представителей предложили законопроект о создании новой комиссии, смоделированной по образцу той, что расследовала террористические акты 11 сентября 2001 года. Однако республиканские лидеры хотят оставить все как есть - чтобы расследования велись в комиссиях Конгресса, так как республиканцы их возглавляют и представлены в них в большинстве". "На открытом слушании в понедельник создалось впечатление, что депутаты стремятся к двум разным расследованиям. Демократы сосредоточились на заявлениях, что помощники или соратники Трампа из его штаба могли быть в сговоре с российскими оперативниками, пытавшимися вмешаться в выборы. Многие республиканцы, со своей стороны, защищая Белый дом, потребовали расследовать источник попадания информации о расследовании ФБР к журналистам", - говорится в статье. Автор сообщает, что комиссия по разведке Сената запланировала собственные слушания по вопросу о связях между соратниками Трампа и россиянами на 30 марта. Москва через государственные СМИ высмеяла слушание в Палате представителей, отмечает журналист и цитирует заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова: "Наверное, участники слушаний уже запутались в ситуации. Они пытаются найти где-то подтверждение своим же собственным заключениям, не могут этого сделать, найти какие-то доказательства или подтверждения - и каждый раз заходят на второй круг". Источник: The Wall Street Journal