Портрет потенциального джихадиста: молодой человек, потерявший опору в жизни

Во Франции 15 тыс. человек считаются потенциальными террористами. Все концепции, применяемые для их "дерадикализации" - то есть реинтеграции в общество, потерпели фиаско. Однако в ходе избирательной кампании никто не хочет идти на риск, пишет Die Zeit.

"Были ли это марихуана с кокаином, влияние некоей исламистской группы или контакты с бывшими тюремными товарищами? До сих пор французские следователи гадают, чем руководствовался тот мужчина, который в конце минувшей недели взял заложника в парижском аэропорту и был застрелен. Ясно одно: Франция изо всех сил старается "дерадикализировать" молодых мужчин и женщин, подозреваемых в заигрывании с идеей осуществления теракта", - говорится в статье.

За последние два года Францию потрясли три крупных теракта: в редакции газеты Charlie Hebdo, во время концерта в парижском театре "Батаклан" и в столичном кафе, а также на набережной в Ницце. В большинстве случаев теракты совершались родившимися во Франции мужчинами.

По данным французских спецслужб, в стране проживает около 15 тыс. человек, которые считаются потенциальными террористами. "Не все представляют реальную угрозу безопасности, но все они находятся в той или иной близости к идеям джихадизма и преимущественно являются молодыми мужчинами, выросшими во Франции. И правительство социалистов, и оппозиция удивительно единогласны во мнении, что и обратно интегрироваться в общество они должны на территории Франции", - замечает автор материала.

Однако сегодняшние итоги программы по противодействию терроризму выглядят удручающе. "Политика по дерадикализации потерпела фиаско", - пишут сенаторы Эстер Бенбасса и Катрин Троэндле в докладе об адаптации джихадистов во Франции и Европе, представленном во французском парламенте. "Нам нужна новая концепция", - требуют они.

Все, что предлагалось до сих пор, не работает, констатирует издание. "Ни тюрьмы особого назначения для совершивших преступления джихадистов, ни открытые интернаты для тех, кто стал сторонником радикальных взглядов, ни профессиональная помощь, оказываемая социальными работниками и общественными организациями", - говорится в статье.

Как отмечает Die Zeit, преступник из парижского аэропорта, по всей видимости, стал адептом радикальных идей во время своей последней "отсидки". Сотрудники исправительного учреждения рассказывают о том, что он часто заговаривал о войне против неверных и сошелся с другими радикально настроенными заключенными. По мнению экспертов, специализированные тюрьмы для террористов приводят к еще более сильной радикализации, загоняя молодых людей в угол, из которого они видят один выход: насилие.

"За несколько недель до президентских выборов старые идеи по дерадикализации не работают, а новые не предвидятся. Кандидаты остерегаются предлагать новые программы по интеграции. Открытие новые интернатов для сторонников радикальных идей приостановлено - во время предвыборной гонки ни один политик не станет инициировать открытие столь непопулярных у населения заведений".

Кандидат от консервативных сил Франсуа Фийон и представитель правых радикалов Марин Ле Пен требуют превентивных мер и более жесткого наказания - столь же старое, сколь и, пожалуй, бесполезное требование, замечает журналистка. "Все меры по преследованию и наказанию в мире не смогут положить конец этому насилию на идеологической почве", - пишет в своей книге "Радикализация" французский социолог иранского происхождения Фархад Хосрохавар. Он предлагает создание небольших групп в определенных районах городов, куда бы входили имамы, представители общин, полицейские, представители местных органов власти и психологи, которые показывали бы молодым людям, потерявшим опору в жизни, другие выходы из сложившейся ситуации. Социолог, однако, отдает себе отчет в том, что в таком светском государстве, как Франция, его предложение будет отклонено как имеющее слишком "религиозную подоплеку". Хосрохавар предупреждает: "Терроризм - самый доступный способ самовыражения для отчаявшихся граждан, которые по сути не умеют быть гражданами".