Затянувшиеся распри с Россией нервируют немецкую экономику

Многие немецкие компании после переизбрания Путина надеются на улучшение отношений между ЕС и Россией, замечает Юлиа Лёр на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Готтфрид Прехтль не понаслышке знает, что такое потерять две трети от оборота компании. Раньше львиную долю покупателей продукции его мастерской по производству охотничьего оружия в Оденвальде (федеральная земля Гессен) составляли русские. Оружие, стоимость которого иногда достигала нескольких тысяч евро за единицу, популярно среди российских коллекционеров", - передает журналистка слова предпринимателя.

Года четыре назад этот рынок сбыта для Прехтля закрылся из-за введения антироссийских санкций.

"Как и многие другие немецкие предприниматели, он надеется, что переизбрание Путина могло бы привнести в диалог между Россией и ЕС новый импульс. Вероятность смягчения санкций невелика, однако эта тема снова появилась на политической повестке дня. Важно снова говорить друг с другом, написала канцлер Ангела Меркель в поздравлении, направленном Владимиру Путину", - говорится в статье.

Как указывает Лёр, Восточным комитетом немецкой экономики был проведен опрос среди 110 предпринимателей, бизнес которых связан с Россией. "57% респондентов высказались за политику постепенной отмены санкций, а 37% потребовали немедленной безоговорочной их отмены. За сохранение санкций выступают лишь 5% опрошенных".

Среди политиков мнения на эту тему расходятся сильнее. Если "Зеленые" предпочли бы остановить строительство газопровода "Северный поток-2", поскольку, как отметил их лидер Роберт Хабек, "это один из немногих пунктов, который может больно ударить по России", то глава фракции ХДС в Тюрингии Майк Моринг выступает за ослабление экономических санкций и указывает на то, что местные предприниматели, имеющие бизнес с Россией, лишились порядка 30% оборота.

По словам председателя Восточного комитета немецкой экономики Вольфганга Бюхеле, "постепенная отмена санкций возможна лишь после конструктивных шагов в реализации Минских договоренностей".

По данным Института мировой экономики в Киле, которые приводит издание, в результате антироссийских санкций немецкие компании потеряли более 17 млрд долларов. И речь скорее идет не о продукции, которую немецкие компании не могут экспортировать в РФ, говорит эксперт кильского института Юлиан Хинц: "Основной проблемой становится финансирование". Компании не получают от банков кредиты, когда речь заходит о бизнесе с Россией.

Что касается прямых инвестиций, то западные предприниматели "настроены снова в целом оптимистично", говорит Бюхеле. "Многие направили свои усилия на то, чтобы перенести производство в Россию и выстроить там собственную логистическую цепочку", - передает издание.