Демократическое достоинство

После отравления экс-сотрудника ГРУ в Солсбери Великобритания оказывается на передовой противостояния между Западом и Москвой. Поведение Путина, которое становится все более дерзким, требует адекватной стратегии сдерживания, пишет в статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung Йохен Бухштайнер.

Британское правительство решительно использовало покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля для демонстрации единства и силы, отмечает автор, чего в последние месяцы Лондону недоставало. "При этом Терезе Мэй удалось расколоть оппозицию, поскольку ожидаемое нежелание Джереми Корбина подвергать Кремль жесткой критике взмутило львиную долю лейбористов, а вместе с ними и британскую общественность", - говорится в статье.

"Возможно, самым важным эффектом сплоченности британцев стала реакция союзников Лондона, - продолжает журналист. - Единая внешнеполитическая позиция Запада под британским руководством - о таком Лондон даже мечтать не мог после "Брекзита".

"Лидирующая позиция, которую в последние две недели занимает Британия, не лишена риска. Пока что Мэй опирается на широкий национальный консенсус, которого достаточно, чтобы наконец указать президенту России на границы дозволенного. Даже радикальные апологеты "Брекзита" (...) похвалили главу правительства за то, что та "восстала против тирана". Правда, пока мало кто задается вопросом, на что Британия готова пойти в случае эскалации", - пишет автор.

Мэй пригласила международных экспертов по химическому оружию, и это свидетельствует, что "британцы уверены в том, что говорят", отмечает Бухштайнер. "Независимый вердикт пойдет на пользу и самим британцам, которые потеряли доверие к официальным версиям после того, как 15 лет назад Тони Блэр оправдывал войну в Ираке якобы имеющимися неопровержимыми доказательствами наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения".

По мнению Бухштайнера, высылка 23 российский "дипломатов" - речь идет, очевидно, о шпионах с диппаспортами - окончательно не обрубает переговорные каналы. "Насколько жестко Даунинг-стрит будет действовать в отношении состоятельных приятелей Путина, которые инвестируют миллиарды фунтов в британскую экономику, покажет время. Пока что не видно желания Москвы нагнетать ситуацию: зеркальная высылка дипломатов соответствовала ожиданиям", - говорится в статье.

"Британия, похоже, осознает, что, встав в авангарде противостояния Запада и Кремля, она должна действовать решительно, однако с присущим демократии достоинством. Мэй справедливо не уступила требованиям сторонников жестких мер и не прекратила вещание российского телеканала RT на британской территории. Это бы только подвигло Путина развернуть издевательскую пропагандистскую кампанию, - уверен автор статьи. - Памятуя об убийстве Александра Литвиненко, которое 12 лет назад в Лондоне совершили сотрудники российских спецслужб, на этот раз британские власти должны в спешном порядке начать судебное расследование, которое раскроет обстоятельства покушения в Солсбери и выведет на чистую воду преступников в глазах не только британской, но и российской общественности. Прозрачность и сплоченность правового государства еще долго останутся самым действенным оружием в противостоянии с коррумпированными и авторитарными режимами".

Автор публикации считает правильным намерение британцев наращивать возможности для симметричного ответа на российские кибератаки. "В рядах британских консерваторов все громче звучит призыв усилить присутствие сил НАТО под британским командованием в Эстонии. Более активная солидарность со стороны других членов НАТО стала бы посланием в адрес Путина, что его агрессия на Балтике будет иметь последствия", - заключает автор.