22 марта 2018 г. Ник Филдс | Financial Times Как контролировать свои данные на Facebook - или уйти из этой соцсети "Скандал вокруг использования Cambridge Analytica данных с Facebook привел к тому, что пользователей призывают уйти из этой соцсети. Даже Брайан Эктон, сооснователь WhatsApp (службы обмена сообщениями, которую Facebook в 2014 году купил за 22 млрд долларов), в четверг написал в Twitter: "Пора #deletefacebook", - рассказывает Ник Филдс в Financial Times. Журналист предлагает ряд советов тем, кто хочет лучше контролировать свои данные в этой соцсети или вовсе удалить свой аккаунт. Так, он рекомендует войти в пункт "Приложения" меню "Настройки" и удалить те из приложений, которые "выглядят незнакомыми". "В основе скандала с Business Analytica - использование психологического теста, который собирал не только данные о желающих в нем участвовать, но и информацию о людях, связанных с ними, в том числе днях их рождения, их местонахождении и о том, что эти контакты "лайкают", - говорится в статье. - Чтобы это предотвратить, кликните на "Приложения, используемые другими" и снимите галочки, соответствующие тем данным, которые вы не хотели бы показывать другим". Филдс включил в статью ссылку на удаление Facebook (https://www.facebook.com/help/delete_account) и объяснил разницу между удалением и деактивацией аккаунта: в первом случае все данные о пользователе и весь его профиль удаляются с серверов Facebook, а во втором только скрываются фотографии и комментарии, тогда как профиль пользователя и данные о нем остаются на серверах на случай, если он передумает. Источник: Financial Times