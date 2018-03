22 марта 2018 г. Ги Верхофстадт | The Guardian Европе нужна стратегия коллективной безопасности, чтобы противостоять России Депутат Европарламента и его представитель на переговорах по "Брекзиту" Ги Верхофстадт в статье для The Guardian призывает разработать в отношении России новую стратегию в духе Хельсинкского процесса 1970-х. Верхофстадт начинает с критики в адрес президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, поздравившего Путина с успехом на выборах. Вероятно, пишет он, Юнкер вдохновлялся списком демагогов и диктаторов, от Николаса Мадуро до Александра Лукашенко, которые тоже поспешили направить свои поздравления. Следующим стал президент Трамп. Это позор, считает Верхофстадт, что ни Юнкер, ни Трамп не упомянули применение изготовленного в России химоружия в Солсбери и не выразили озабоченность легитимностью так называемых выборов в России. "Избирателей сгоняли к кабинкам для голосования, урны наполняли фальшивыми бюллетенями, а ведущему оппозиционному лидеру Алексею Навальному баллотироваться запретили. Так что нет, это не время для поздравлений", - пишет политик. "Слишком часто Запад поддается, когда российский медведь терзает нашу либеральную демократию, развращает нашу политическую систему, взламывает наши политические партии, загрязняет нашу экосистему в интернете и стремится втянуть европейские страны обратно в жестокое и разобщенное прошлое", - говорится в статье. Автор публикации призывает к созданию новой стратегии ЕС в отношении России, которая покажет Путину, что нарушение международного права имеет ясные последствия. Вместе с тем, по его словам, необходимо открыть перспективу сотрудничества - при условии, что Россия станет выполнять свои обязательства, начиная с Минских соглашений. Европейским лидерам, в особенности Федерике Могерини, следует выступить с такой упреждающей стратегией и первым делом настоять на принятии санкций в ответ на дело Сергея Скрипаля. "Если и есть что-то, что действительно встревожит мафиозную элиту вокруг Путина, так это перспектива получить отказ в доступе на свои европейские виллы", - отмечается в статье. Помимо этого, необходимо общеевропейское расследование масштабов российского влияния на демократию, экономику и политическую систему. "Неправильно, что российские миллиардеры могут покупать гражданство ЕС на Мальте, отмывать деньги через лондонскую недвижимость с помощью фиктивных компаний и, видимо, делать пожертвования европейским политическим партиям как заблагорассудится", - подчеркивает Верхофстадт. Вместе с тем, по словам евродепутата, ЕС и НАТО следует возобновить каналы коммуникации, чтобы снизить риск недопонимания. Новая стратегия, считает Верхофстадт, может быть выстроена в логике Хельсинкского процесса 1970-х годов. "Хельсинки 2.0 укрепит архитектуру европейской безопасности, открыв перспективы политического и экономического взаимодействия с Россией. В обмен на полное выполнение Минских соглашений, соблюдение международного права и прогресс в вопросе свободных и справедливых выборов, а также уважение прав человека в России Евросоюз не только снимет экономические санкции, но и постепенно углубит политическое и экономическое сотрудничество", - пишет евродепутат. "Эта стратегия также даст понять, что разногласия у нас есть с нынешним российским правительством, а не с российским народом. Поэтому мы должны открыть наши университеты и рынки труда для лучших и самых способных молодых россиян и в одностороннем порядке облегчить выдачу виз гражданам России. Необходимо усилить поддержку независимых гражданских активистов, свободных СМИ и НКО в России. И самое главное: мы должны быстро создать Оборонный союз в качестве опоры НАТО в Европе", - предлагает Верхофстадт. Источник: The Guardian