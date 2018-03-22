Великобритания попросит лидеров ЕС выслать из их стран сотрудников российских спецслужб

"Предостерегая, что над Западом нависла долговременная угроза со стороны Владимира Путина, Великобритания будет поощрять европейских лидеров высылать сотрудников российских разведслужб из их государств, чтобы попробовать демонтировать сети Кремля по всей Европе", - сообщает журналистка The Guardian Джессика Элгот.

Сегодня на саммите в Брюсселе премьер-министр Великобритании Мэй попросит европейских лидеров изучить реакцию Британии на применение нервно-паралитического газа против двойного агента-россиянина и его дочери и усилить их собственные меры", - говорится в статье.

"Вызов со стороны России сохранится в ближайшие годы, - заявит Мэй на саммите, по данным газеты. - Соединенное Королевство в качестве европейской демократии встанет плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы противостоять этим угрозам вместе. Объединившись, мы достигнем успеха".

По данным газеты, Лондон в ближайшие недели призовет другие страны высылать российских дипломатов, сочтенных незаявленными сотрудниками разведки. На Даунинг-стрит полагают, что высылка 23 российских дипломатов из Великобритании, осуществленная на этой неделе, уже серьезно ограничила возможности российской разведки. "По некоторым сведениям, там раздумывают о новых высылках, если будет обнаружено еще больше незаявленных сотрудников разведки", - говорится в статье.

"Один высокопоставленный чиновник британского правительства сказал, что Россия "показала себя как стратегический враг, а не как стратегический партнер", указав на определенную линию поведения, в том числе на кибератаки в разных странах, включая Германию, США и Данию, и на агрессию в Сирии и на Украине. Однако этот чиновник сделал упор на том, что нужно ограничить возможности Кремля по нанесению вреда, а не на эскалации конфликта", - пишет издание. "Мы вовсе не ищем масштабной конфронтации с Россией, и это делается вовсе не ради смены режима в конечном итоге", - заявил источник.

"На Даунинг-стрит не ожидают, что после встречи премьера с лидерами ЕС страны блока подпишут какой-то подробный список мер", - уточняет издание. "Это постепенный процесс, он займет определенное время, это долгосрочный вызов, - сказал неназванный высокопоставленный чиновник с Даунинг-стрит. - Завтрашний день (22 марта. - Прим. ред.) - часть процесса".