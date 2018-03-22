Федеральная прокуратура Швейцарии ведет следствие против оборонного концерна Ruag

Менеджер концерна Ruag и глава российского представительства банка Julius Bär снабжают лейб-гвардию Путина оружием. Теперь сделки стали предметом расследования федеральной прокуратуры Швейцарии, пишет Свен Миллишер в своей статье на сайте швейцарской газеты Handelszeitung.

Сегодня, как подтвердила изданию швейцарская прокуратура, в концерне Ruag проводились обыски. Предположительно речь идет о тайных сделках и возможных взятках. Группа швейцарских бизнесменов поставляла для вертолетного парка Путина, принадлежащего российской спецслужбе ФСО, системы наблюдения. Заключенный бизнесменами тайный договор о сотрудничестве оказался в распоряжении издания. Предприниматели поставляли также огнестрельное оружие фирмы SIG Sauer и снайперские винтовки на несколько миллионов долларов для личной охраны Путина.

Сами по себе поставки были легальными и были согласованы всеми задействованными правительственными органами, однако, судя по всему, бизнесмены провели сделки за спиной своих швейцарских работодателей и прибрали к рукам комиссионные вознаграждения в миллионном размере. Более того: в рамках сделки с вертолетами, вероятно, давались взятки сотрудникам российского государственного предприятия, принадлежащего концерну Росатом, а также, возможно, руководящему персоналу лейб-гвардии ФСО, несмотря на то, что договор ясно исключал "платежи третьим лицам", сообщает издания.

Подозрения в коррупции "напугали" и российские власти. Зимой расследование было начато подразделением МВД России по противодействию коррупции.

"Ядром (не)секретного закупочного скандала является договор от 2010 года между четырьмя сторонами: проживающим уже несколько десятилетий в России швейцарским банкиром, его российской (фиктивной) фирмой, менеджером Ruag и поставщиком оружия из швейцарского города Цуг. Эта "бригада" целенаправленно собиралась поставлять различное вооружение для государственных сил специального назначения, например, для подразделений по борьбе с терроризмом или лейб-гвардий. Начиная от автоматов и бронежилетов и заканчивая устройствами наблюдения и микродронами. Целевые рынки - Россия, страны СНГ и Мексика. Речь шла о больших деньгах: только с Россией объем сделок составлял 50-150 млн долларов", - говорится в статье.

Сначала казалось, такая кооперация приносила свои плоды, по крайней мере в России, с которой вскоре наметилась сделка с вертолетами. Швейцарцы встречались с представителями ФСО, а также государственной компанией Техснабэкспорт. Встречи часто проходили в московском офисе банка Julius Bär.

Однако когда речь зашла о распределении прибыли от сделки с вертолетами, партнерство исчезло: представитель банка Julius Bär не захотел платить поставщику оружия из Цуга причитающуюся ему по договору сумму. Оказавшиеся в распоряжении издания записи телефонных переговоров дают понять, почему вдруг исчезли деньги. Возможно, их получили третьи лица. Руководитель банка говорит по телефону: "Логично, что для всего подразделения это неожиданная прибыль, каждый что-нибудь прихватит...". Имеется в виду Техснабэкспорт, утверждает издание.

Банкир также говорит о неком платеже руководителю закупками в неназванном размере. "У меня сейчас здесь 8 ящиков с наличными... Здесь все идет наличными. Но ты же не хочешь, чтобы это было на бумаге? Больше у меня ни копейки", - цитирует издание слова банкира.