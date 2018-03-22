Есть опасения, что Россия в отместку за отравление в Солсбери разоблачит британских шпионов

В британских службах безопасности опасаются, что Кремль может раскрыть личности британских разведчиков, сообщает корреспондент Independent Ким Сенгупта.

"Есть опасения, что первыми могут быть разоблачены те, кто работают на MI-6, а также 23 высланных из Москвы дипломата - в отместку за высылку такого же количества дипломатов из Великобритании. Это нарушит стандартный протокол по защите шпионов от противостоящих сторон и будет означать, что раскрытие личных данных может подвергнуть шпионов опасности, в том числе террористическому нападению", - передает журналист.

Некоторые высокопоставленные члены администрации Владимира Путина возмущены, по их мнению, агрессивными и провокационными высказываниями британских министров о вине России в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. Утверждается, что они выступают за радикальные меры.

"Есть также опасение, что Москва захочет более широко распространить информацию о британской безопасности и разведке и, возможно, прибегнет к WikiLeaks - платформе, которая в прошлом уже использовалась для разоблачения секретов Запада", - пишет Сенгупта.

"Попытки Великобритании организовать согласованные международные действия против Москвы пока были во многом безуспешными, - отмечается в статье. - Евросоюз выразил солидарность, но никаких шагов для введения дальнейших санкций предпринято не было". Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Путина с переизбранием. Серьезным ударом для правительства Терезы Мэй стало то, что свои поздравления направил президенту России и Дональд Трамп, при этом демонстративно не поднимая вопрос нападения в Солсбери.

Высокопоставленный правительственный чиновник заявил Independent, что угрозы России раскрыть личности британских разведчиков "абсолютно необоснованны и безответственны". "Они знают, что мы не разглашали имена сотрудников с дипломатическим статусом, которых мы выслали из страны. Этот список был тщательно выверен, и мы намерены сохранить каналы коммуникации", - сообщил он.

Недавно ушедший из российского МИДа дипломат сказал изданию: "Если они об этом думают, это будет радикальный шаг. Но нужно соблюдать особую осторожность. И россияне, и британцы, задействованные в разведке, сталкиваются с общими врагами в лице исламистских террористов, и они окажутся в опасности, если обе стороны начнут взаимно разглашать личности сотрудников".

"Британцы не представили никаких доказательств своих заявлений об этой атаке с нервно-паралитическим веществом, - сказал бывший российский дипломат. - Борис (Джонсон. - Прим. ред.) много чего говорит, но он так делает всегда, и нам известно, что в большинстве европейских правительств его воспринимают не слишком серьезно. Сообщают, что новый британский министр обороны на днях выставил себя дураком. Так что будет лучше, если все постараются сохранять спокойствие и не предпринимать ничего слишком кардинального".