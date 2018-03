22 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Скандальный "Новичок" и интересы сторон Тереза Мэй призывает лидеров ЕС изучить реакцию Британии на применение нервно-паралитического вещества на ее территории и попытаться "демонтировать сети Кремля по всей Европе". Единая позиция Запада под британским руководством - о таком Лондон даже мечтать не мог после "Брекзита", замечает FAZ. "Россия хочет заставить замолчать потенциальных свидетелей", - считает Каспаров. Le Figaro пишет о первой жертве "Новичка" - Иване Кивелиди. "Предостерегая, что над Западом нависла долговременная угроза со стороны Владимира Путина, Великобритания будет поощрять европейских лидеров высылать сотрудников российских разведслужб из их государств, чтобы попробовать демонтировать сети Кремля по всей Европе", - сообщает журналистка The Guardian Джессика Элгот. "Сегодня на саммите в Брюсселе премьер-министр Великобритании Мэй попросит европейских лидеров изучить реакцию Британии на применение нервно-паралитического газа против двойного агента-россиянина и его дочери и усилить их собственные меры", - говорится в статье. "Вызов со стороны России сохранится в ближайшие годы, - заявит Мэй на саммите, по данным газеты. - Соединенное Королевство в качестве европейской демократии встанет плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы противостоять этим угрозам вместе. Объединившись, мы достигнем успеха". "Один высокопоставленный чиновник британского правительства сказал, что Россия "показала себя как стратегический враг, а не как стратегический партнер", указав на определенную линию поведения, в том числе на кибератаки в разных странах, включая Германию, США и Данию, и на агрессию в Сирии и на Украине. Однако он сделал упор на том, что нужно ограничить возможности Кремля по нанесению вреда, а не на эскалации конфликта", - передает журналистка. В британских службах безопасности опасаются, что Кремль может раскрыть личности британских разведчиков, сообщает корреспондент Independent Ким Сенгупта. Первыми могут быть разоблачены те, кто работают на MI-6, а также 23 высланных из Москвы дипломата - в отместку за высылку такого же количества дипломатов из Великобритании. Это нарушит стандартный протокол по защите шпионов от противостоящих сторон, говорится в статье. Некоторые высокопоставленные члены путинской администрации возмущены, по их мнению, агрессивными и провокационными высказываниями британских министров о вине России в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь. Утверждается, что они выступают за радикальные меры. Есть также опасение, что Москва захочет более широко распространить информацию о британской безопасности и разведке и, возможно, прибегнет к уже использовавшейся платформе WikiLeaks, пишет Сенгупта. "Попытки Великобритании организовать согласованные международные действия против Москвы пока были во многом безуспешными, - отмечается в статье. - ЕС выразил солидарность, но никаких шагов для введения дальнейших санкций не предпринял". Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Путина с переизбранием. Серьезным ударом для правительства Терезы Мэй стало то, что свои поздравления направил президенту России и Дональд Трамп, при этом демонстративно не поднимая вопрос нападения в Солсбери. Некий бывший российский дипломат сказал изданию: "Британцы не представили никаких доказательств своих заявлений об этой атаке с нервно-паралитическим веществом. Борис (Джонсон. - Прим. ред.) много чего говорит, но он так делает всегда, и нам известно, что в большинстве европейских правительств его воспринимают не слишком серьезно. Сообщают, что новый британский министр обороны на днях выставил себя дураком. Так что будет лучше, если все постараются сохранять спокойствие и не предпринимать ничего слишком кардинального". После отравления экс-сотрудника ГРУ в Солсбери Великобритания оказывается на передовой противостояния между Западом и Москвой. Поведение Путина, которое становится все более дерзким, требует адекватной стратегии сдерживания, пишет в статье на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung Йохен Бухштайнер. Британское правительство решительно использовало покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля для демонстрации единства и силы. "При этом Терезе Мэй удалось расколоть оппозицию, поскольку ожидаемое нежелание Джереми Корбина подвергать Кремль жесткой критике взмутило львиную долю лейбористов, а вместе с ними и британскую общественность", - говорится в статье. "Возможно, самым важным эффектом сплоченности британцев стала реакция союзников Лондона, - продолжает журналист. - Единая внешнеполитическая позиция Запада под британским руководством - о таком Лондон даже мечтать не мог после "Брекзита". "Пока что Мэй опирается на широкий национальный консенсус, которого достаточно, чтобы наконец указать президенту России на границы дозволенного. Даже радикальные апологеты "Брекзита" (...) похвалили главу правительства за то, что та "восстала против тирана". Правда, пока мало кто задается вопросом, на что Британия готова пойти в случае эскалации", - пишет автор. Мэй пригласила международных экспертов по химическому оружию, и это свидетельствует, что "британцы уверены в том, что говорят", отмечает Бухштайнер. "Независимый вердикт пойдет на пользу и самим британцам, которые потеряли доверие к официальным версиям после того, как Тони Блэр оправдывал войну в Ираке якобы имеющимися неопровержимыми доказательствами наличия у Саддама Хусейна оружия массового поражения". "Британия, похоже, осознает, что, встав в авангарде противостояния Запада и Кремля, она должна действовать решительно, однако с присущим демократии достоинством", - говорится далее. "Британские власти должны в спешном порядке начать судебное расследование, которое раскроет обстоятельства покушения в Солсбери и выведет на чистую воду преступников в глазах не только британской, но и российской общественности", - призывает автор. По мнению Гарри Каспарова, за покушением в Солсбери стоит Россия. Выборы в России он считает фарсом. Интервью, которое взял Борис Райтшустер, опубликовано в Wiener Zeitung. "Абсурдно называть выборами шоу, которое проходило в России в воскресенье. Это был фарс. Единственный избиратель, чей голос действительно учитывается, - это сам Путин", - заявил Каспаров. По его мнению, необходимо взяться за российские деньги: "Только это действительно важно для Путина и его клана - препятствия на пути их денежных потоков. Это единственный путь предотвратить большую катастрофу, которую рано или поздно учинит Путин своей агрессивной политикой". Говоря о покушении на Сергея Скрипаля, Каспаров заявил: "Это была попытка запугивания со стороны Кремля. В Москве боятся, что спецпрокурор Мюллер теперь, возможно, будет допрашивать русских о вмешательстве Москвы в дела США и их предвыборную кампанию. Кремль хочет избежать этого любой ценой, даже ценой убийства. И заставить замолчать потенциальных свидетелей". "Скептики возражают, что это преступление скорее навредило бы Москве", - заметил журналист. "Вредит то, что имеет негативные последствия. Имело ли убийство полонием Александра Литвиненко в 2006 году негативные последствия для Путина? Нет. Путинская Россия - это мафиозное государство. Сам Скрипаль как жертва Москве безразличен. Речь идет о предупреждении, о послании: с тем, кто говорит, произойдет то же самое", - уверен оппозиционер. Корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль напоминает, как один российский банкир был убит с помощью "Новичка" в Москве в 1990-е годы. Смерть Ивана Кивелиди еще долго оставалась бы не очень заметной в длинном списке бизнесменов и политиков, убитых в России в 1990-е, когда царили хаос и жестокость, говорится в статье. Однако через две недели после отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля гибель этого российского влиятельного банкира всплыла в качестве первого публично признанного дела об отравлении "Новичком". В 1995 году 46-летний Иван Кивелиди был влиятельным банкиром, владельцем "Росбиснесбанка" и председателем президиума объединения "Круглый стол бизнеса России". Либеральный деятель ельцинской России противостоял бывшей советской номенклатуре и на такой политической платформе стал депутатом Госдумы, сообщает Авриль. 3 августа 1995 года у Кивелиди начались судороги и он потерял сознание по необъяснимой причине. Далее та же судьба постигла его секретаршу. Перед смертью она успела сказать, что "с ней произошло то же самое, что с Кивелиди". Очень быстро была выдвинута официальная версия о яде, нанесенном на телефонную трубку в кабинете Кивелиди. В полицейских документах той эпохи упоминается вещество "военного" назначения нервно-паралитического действия, содержащее фосфор. Клиническая и молекулярная картина близка к "Новичку", передает Авриль. Следователи определили, что убийственный препарат был изготовлен в научно-исследовательской лаборатория "ГосНИИОХТ" в закрытом городке Шиханы Саратовской области. По делу Кивелиди ученый из этой лаборатории Леонид Ринк был обвинен в продаже нервно-паралитического яда, но получил символическое наказание: год условно. Во этот вторник, 20 февраля, 23 года спустя после описанных событий, тот же Ринк дал интервью агентству РИА "Новости", где он говорит, что работал над созданием "Новичка", и всячески отрицает ответственность российского государства за отравлении Скрипалей. Конечный заказчик был установлен в лице Владимира Хуцишвили, друга Кивелиди, который был обвинен в нанесении смертельного вещества на телефонную трубку. Он не признал свою вину, однако в 2007 году был осужден на 9 лет лишения свободы за убийство, говорится в статье.