Испанский FAES не считает, что Путин выберет либерализацию и модернизацию России

Аналитический центр Fundación para los Análisis y los Estudios Sociales (FAES), возглавляемый бывшим премьер-министром Испании Хосе Марией Аснаром, считает, что переизбранный российский президент Путин не будет "рисковать" с организацией в своей стране подлинной либерализации и модернизации, поскольку это "может привести к исчезновению его собственного режима", сообщает La Vanguardia в статье, подготовленной неназванными журналистами информагентства Europa Press на основе доклада FAES, обнародованного в среду.

Аналитики полагают, что Путин стоит перед "дилеммой Горбачева" и наверняка извлек урок из опыта экс-генсека КПСС и президента СССР, ведь "Горбачев ввел glasnost и perestroika вовсе не для того, чтобы покончить с коммунистическим режимом, но именно таким оказался конечный результат".

Вдобавок, по мнению испанского центра, российский президент знает, что все государственные органы поддержат только "бесспорного лидера". А в данный момент "Путин является таковым для россиян, как продемонстрировали результаты президентских выборов".

Залог выживания автократии - "гибкий контроль" над оппозицией и структурные реформы ради экономического роста, прогнозирует центр.

FAES не ждет радикальных перемен во внешней политике и считает, что "отношения между Россией и Западом могут сопровождаться эскалацией любого из текущих споров", говорится в статье.