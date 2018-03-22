Как российский банкир был убит с помощью "Новичка" в Москве в 1990-е

Бизнесмен Иван Кивелиди стал первой жертвой отравления нервно-паралитическим отравляющим веществом класса "Новичок". Это вещество было изготовлено в лаборатории, клиентом которой являлись российские спецслужбы, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Смерть Кивелиди еще долго оставалась бы не очень заметной в длинном списке бизнесменов и политиков, убитых в России в 1990-е годы, когда царили хаос и жестокость, говорится в статье. Однако через две недели после отравления российского экс-шпиона Сергея Скрипаля гибель этого российского влиятельного банкира всплыла в качестве первого публично признанного дела об отравлении "Новичком".

В 1995 году 46-летний Иван Кивелиди был влиятельным банкиром, владельцем "Росбиснесбанка" и председателем президиума объединения "Круглый стол бизнеса России". Либеральный деятель ельцинской России противостоял бывшей советской номенклатуре и на такой политической платформе стал депутатом Госдумы, сообщает Авриль. 3 августа 1995 года у Кивелиди начались судороги и он потерял сознание по необъяснимой причине. Далее та же судьба постигла его секретаршу. Перед смертью она успела сказать, что "с ней произошло то же самое, что с Кивелиди".

Очень быстро была выдвинута официальная версия о яде, нанесенном на телефонную трубку в кабинете Кивелиди, но точный образ действия не был раскрыт. В полицейских документах той эпохи упоминается вещество "военного" назначения нервно-паралитического действия, содержащее фосфор. Клиническая и молекулярная картина близка к "Новичку", передает Авриль. Следователи определили географический источник изготовления этого убийственного препарата - им оказалась научно-исследовательская лаборатория "ГосНИИОХТ", расположенная в закрытом городке Шиханы Саратовской области. Здесь с советских времен изготавливались секретные яды, одним из которых является "Новичок".

По делу Кивелиди ученый из этой лаборатории Леонид Ринк был обвинен в продаже нервно-паралитического яда, из-за которого погиб банкир. Несмотря на тяжесть содеянного, в 1995 году он получил символическое наказание в виде осуждения на год условно за превышение должностных полномочий, что позволило ему продолжить работу в научно-исследовательском центре. В этот вторник, 20 февраля, 23 года спустя после описанных событий, тот же Леонид Ринк дал интервью агентству РИА "Новости", где он утверждает, что работал над созданием "Новичка", и всячески отрицает ответственность российского государства за отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. О том, что был осужден, он не упоминает, отмечает корреспондент.

В ту пору ученый объяснил, что передал яд своему клиенту в виде ампулы, спрятанной в футляре для ручки. Конечный заказчик был установлен в лице Владимира Хуцишвили, друга Кивелиди, который был обвинен в нанесении смертельного вещества на телефонную трубку. Он не признал свою вину, однако в 2007 году был осужден на 9 лет лишения свободы за убийство; суд рассматривал дело в закрытом режиме, говорится в статье.

Борис Кузнецов, который был адвокатом Хуцишвили, говорит о невиновности своего клиента. "На самом деле это убийство, нацеленное на устранение либерального политического деятеля, было совершено сотрудниками ФСБ или людьми с их подачи. Впоследствии они придумали всю эту легенду, с тем чтобы установить связь между продавцом яда, Ринком и моим клиентом", - поясняет он сегодня Le Figaro.

Кузнецов получил вид на жительство в Латвии, и, по его словам, он методом дедукции пришел к выводу о виновности российского государства в покушении на убийство Скрипаля, сообщает Авриль.