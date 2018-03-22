Оппозиция Владимиру Путину обессилена

Продолжительный бой или борьба, проигранная заранее? Оппозиционеры Владимиру Путину после воскресного электорального цунами приходят к мрачному итогу, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Еще не были объявлены результаты президентских выборов, как представители российской оппозиции уже стали поносить друг друга. Алексей Навальный, глава радикальной оппозиции Кремлю, исключил всякую возможность будущего альянса с Ксенией Собчак, пришедшей к нему в штаб именно с таким намерением, говорится в статье.

Ксения Собчак получила всего 1,7% голосов. С помощью кампании бойкота выборов, проводимой Алексеем Навальным, который был отстранен от участия в выборах, не удалось дискредитировать выборы в глазах россиян, констатирует журналист.

Кандидат Павел Грудинин, занявший вторую позицию с 11,77% голосов, показал наихудший результат Коммунистической партии с 1992 года. Он и третий кандидат, Владимир Жириновский (националист, 5,65% голосов), входят в состав "оппозиции, одобренной Кремлем": им разрешено заседать в парламенте, они не критикуют Путина и приветствуют его внешнюю политику, указывает Гриншпан.

61-летний оппозиционер Геннадий Гудков признает неспособность оппозиции оказать влияние на ход событий. "Даже если 10 миллионов голосов были добавлены к результату Путина (как утверждают многие эксперты по электоральным фальсификациям. - Прим. Le Temps), это ничего не меняет, поскольку большинство россиян ясно проголосовали за него. 55% или 75% голосов, какая разница?" - поясняет бывший депутат партии "Справедливая Россия".

Проблема кроется в трагической истории страны, поясняет этот человек, который также работал в контрразведке КГБ, затем в его преемнице ФСБ, напоминает автор статьи. "Мы присутствуем при возвращении к абсолютизму, так как у нас нет традиции ограничивать власть вождя. Русский народ прошел через 500-летнее крепостничество, то есть рабство, и власть стремится вновь вернуть своих подданных в рабское состояние, к которому они ментально готовы", - сказал Гудков.

Судьба страны находится целиком в руках Владимира Путина, считает Геннадий Гудков: "Либо он выберет абсолютизм, либо мы останемся при нынешнем режиме, который оставляет открытым путь возвращения к демократии. Мне кажется, что Путин не хочет кровопролития, способного привести к точке невозврата".