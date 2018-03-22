Крестовый поход Хайко Мааса

С вступлением Хайко Мааса в должность министра иностранных дел Германии изменится и немецкая политика в отношении России, пишет Бенедикт Нефф на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Первая речь Мааса в должности министра удивила многих. С аннексией Крыма и российской агрессией против Украины мириться нельзя, заявил он. "Если Россия сама все больше дистанцируется от Запада и воспринимает себя как его противника, то мы можем сожалеть об этом. Но в любом случае это меняет реалии нашей внешней политики", - сказал министр. "Это была новая риторика: агрессивность России и во многом выбранная ею самой враждебность к Западу были четко обозначены", - комментирует Нефф.

На Мюнхенской конференции по безопасности предшественник Мааса Зигмар Габриэль выступал за постепенную отмену антироссийских санкций. После покушения в Великобритании он предостерегал от поспешного осуждения России. "Позиция Габриэля по России всегда была дружелюбно-наивной, - полагает автор статьи. - Взгляды Франк-Вальтера Штайнмайера, возглавлявшего МИД до него, сильно не отличались. Порой казалось, что Габриэль и Штайнмайер больше доверяли Владимиру Путину, чем собственным спецслужбам".

Наставлений своего предшественника Маас не придерживается. В первый же день на посту министра Маас говорил о "неприемлемом преступлении" и выразил ожидание, что Россия будет активно участвовать в расследовании дела отравленного двойного агента Сергея Скрипаля, передает автор.

Габриэль критичнее относился к политике заселения Израиля, чем к российской аннексии Крыма. Что касается Мааса, то история отношений Германии и Израиля является для него не только вопросом исторической ответственности, но и мотивацией его политической деятельности. "Я пришел в политику из-за Освенцима", - заявил политик. Возможно, при Маасе что-то поменяется в лучшую сторону и в этой сфере, надеется Нефф.

Маас известен своей борьбой против немецкого правопопулистского движения Pegida и правой партии АдГ. В правом лагере Маас является ненавистной фигурой. За это израильская газета Times of Israel удостоила его звания "Антинацистского крестоносца Германии". Когда стало известно, что Маас будет министром иностранных дел, председатель партии АдГ Йорг Мойтен назвал это "высшей мерой наказания", передает издание.

Обладает ли Маас дипломатическим мастерством, покажет время. Правда, отмечает автор, на решение европейских вопросов глава МИД Германии вряд ли уполномочен - о них заботится сама канцлер. "Как в любом исправном бюрократическом аппарате, в МИД новый министр необязательно берет на себя руководство. Скорее, под руководство берут его. В лучшем случае главе ведомства удается расставить несколько собственных акцентов. В то время как у его предшественника отсутствовало понимание в отношении Израиля, его было в избытке в отношении России. При Маасе измениться могут оба направления. И это уже не так уж мало", - заключает журналист.