22 марта 2018 г. Джонатан Эймс | The Times Британские юридические фирмы в России помалкивают после отравления шпиона "Не так давно элитные юридические фирмы из лондонского Сити взахлеб говорили о России, - вспоминает Джонатан Эймс в The Times. - Когда с холодной войной было покончено, началась золотая лихорадка. Ведущие английские юридические фирмы установили свои флаги в Москве и беспечно воспевали зарождающиеся центры развития, которые должны были распространиться по богатой ресурсами территории бывшего Советского Союза". "Теперь там гробовая тишина. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в коме, и английские юридические фирмы в России вдруг прикусили языки, - говорится в статье. - Особенно сильно им не хочется реагировать на веские предположения высокопоставленного депутата британского парламента, что английским правовым фирмам надо оценить моральные и этические аспекты своей вовлеченности в российские дела. У Тома Тугендхата, депутата от тори, возглавляющего комитет по международным делам Палаты общин, твердые взгляды на режим недавно переизбранного российского президента Владимира Путина". "Меня больше всего волнует, что в последние 20 лет Путин и его дружки украли огромные суммы у российского народа, что страна при Путине - клептократия, продвинувшаяся, как показали события последних дней, довольно далеко по пути к превращению в государство-отщепенца, которое станет угрозой для нашей безопасности и нашего процветания", - говорит он. "Это довольно общие слова, но затем Тугендхат - бывший армейский офицер и сын судьи Верховного суда, обращает свой взгляд на адвокатов. В частности, он указывает, что в России - дикая и, по большей части, не введенная в рамки экономика, так что юридические фирмы, действующие в интересах богатых россиян, рискуют быть втянутыми, сами того не ведая, в схемы по отмыванию денег. Действительно, в 2014 году Управление по регулированию деятельности солиситоров жестко высказалось о возможности иметь дело с "русской мафией" в своем ежегодном предупреждении о перспективах рисков", - указывает Эймс. The Law Society - профессиональная ассоциация юристов Англии и Уэльса - сообщает, что в России работают 18 английских фирм, имеющих офисы. Источник: The Times