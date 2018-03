22 марта 2018 г. Карен Деянг, Джон Хадсон и Джош Доси | The Washington Post Слова Трампа о возможной скорой встрече, обращенные к Путину, стали неожиданностью для его советников "Старшие советники президента Трампа оказались в замешательстве, когда во вторник он сказал российскому президенту Путину, что рассчитывает вскоре с ним встретиться; дело в том, что материалы брифингов перед телефонным звонком в Москву не содержали никаких упоминаний о возможной встрече и помощникам не давали указаний готовиться к таковой", - утверждает The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленных сотрудников администрации США. "Хотя Трамп сказал журналистам, что "вероятно, мы увидим президента Путина в не очень далеком будущем", несколько сотрудников заявили, что, согласно планам, эти два человека даже не окажутся ни в одной стране одновременно до ноября, когда, как ожидается, оба посетят саммит G20 в Аргентине", - сообщают журналисты Карен Деянг, Джон Хадсон и Джош Доси. Газета переходит к подробностям: "В материалах брифинга, подготовленных для Трампа к телефонному разговору с Путиным (канцелярия госсекретаря сложила их в папку, чтобы Трамп их просмотрел), не было никаких упоминаний о какой-либо встрече, а было четкое предостережение, что не следует поздравлять российского президента (с победой на выборах. - Прим. ред.), сказал человек, напрямую осведомленный об этом". Этот сотрудник, как и другие, пожелал остаться анонимным, так как речь идет о внутренних дискуссиях в Белом доме. "Ранее высокопоставленные сотрудники Белого дома выступали против двусторонней встречи с российским президентом", - напоминает издание. Журналисты отмечают: "За несколько часов до того, как Белый дом вообще признал факт разговора Трампа с Путиным, Кремль перетолковал телефонный разговор по-своему, заявив, что Трамп позвонил поздравить Путина и что "особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне". "По словам двух лиц, знакомых с разговором, заявление России вынудило Белый дом к определенным действиям, поскольку ранее его советники спорили, стоит ли включать поздравления Трампа (в адрес Путина. - Прим. ред.) в официальный отчет США о беседе. Когда через несколько часов появилось официальное описание разговора Белым домом, в нем говорилось, что Трамп поздравил Путина, но вообще не упоминалось об обсуждении темы встречи", - говорится в статье. "Как говорят чиновники, для Трампа подобные заявления экспромтом в адрес зарубежных лидеров довольно обычны, а их долговременное значение часто ничтожно", - передают авторы статьи. "В данный момент никто не планировал встречу с Путиным, если учесть все вопросы к продолжающемуся российскому вмешательству в наши выборы и текущее расследование Мюллера, не говоря уж об (...) отравлении" бывшего российского двойного агента в этом месяце в Великобритании, сказала Анджела Стент, в президентство Джорджа У.Буша курировавшая темы России в Национальном совете США по разведке. Она добавила: "Это знак, что Трамп по-прежнему уверен в своей способности заключить "сделку" с Путиным и не считается с советниками, ратующими за сдержанность и осторожность". Источник: The Washington Post