22 марта 2018 г. Пол Сонн | The Washington Post США подумывают о возможной точке соприкосновения с Россией "Обещание президента Трампа провести переговоры о контроле над вооружениями с российским президентом Владимиром Путиным проливает свет на возможную точку соприкосновения Вашингтона и Москвы в период резких разногласий и дает некоторый шанс на то, что два лидера смогут возобновить договоры эпохи холодной войны, постепенно распавшиеся в последние годы", - пишет The Washington Post. Кто-то воспринял недавнюю демонстрацию Путиным новейших видов ядерного оружия как замаскированный призыв к новым переговорам по контролю над вооружениями с США, переговорам, которые Кремль давно считал сигналом о возобновлении отношений с Белым домом, пишет журналист Пол Сонн. Затем российский лидер дал интервью журналистке NBC Мегин Келли, в котором не оставил сомнений: Россия готова провести переговоры по контролю над вооружениями с США. "Трамп давно был заинтересован в участии в таких переговорах: еще в 1984 году он заявил The Washington Post, что хочет быть специальным уполномоченным США в переговорах об ограничении ядерного оружия с Советским Союзом", - отмечает Сонн. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакэби Сандерс предупредила, что никаких планов по подобным переговорам принято не было, несмотря на утверждения Трампа, что они должны состояться. Неясно, насколько значительного прогресса сможет достичь Трамп в какой-либо договоренности о контроле за вооружениями с Путиным в атмосфере, в которой большая часть политического истэблишмента утратила доверие к его взаимодействию с российским лидером, пишет автор, напоминая о скандалах последнего времени вокруг выборов в США. Однако министр обороны Джим Мэттис заявил в своем отчете перед Конгрессом в феврале, что оружие, разрабатываемое Пентагоном, даст американским дипломатам рычаги влияния в переговорах с Россией, что позволяет предположить, что Пентагон также захочет прекратить нарастающую гонку вооружений, говорится в статье. "Контроль над вооружениями - это инструмент, с помощью которого США и Россия могут ограничить свое соперничество и удерживать его в определенных рамках, - сказал Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине. - Гонка стратегических ядерных вооружений должна иметь некоторые пределы. Открытая гонка вооружений не выгодна ни одной стороне". Хотя у Вашингтона и Москвы могут быть основания для возобновления своих обязательств по контролю в данной сфере, любой прорыв может не дать результата из-за высокого уровня недоверия между двумя правительствами, отмечает Сонн. В течение многих лет США и Россия периодически выходили из договоров о контроле над вооружениями и обвиняли друг друга в их нарушении, напоминает автор. Так, в 2002 году США вышли из Договора об ограничении систем ПРО. Пять лет спустя Россия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. С тех пор США и Россия обвиняют друг друга в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, пишет Сонн. Единственным относительно недавним прорывом в области контроля над вооружениями стал Договор об СНВ-III. Срок его действия истекает в 2021 году, но может быть продлен автоматически на пять лет, говорится в статье. Когда Путин затронул идею продления Договора об СНВ-III во время разговора с Трампом через несколько недель после его инаугурации, Трамп раскритиковал это соглашение. "Некоторые законодатели и эксперты говорят, что администрации следует отказаться от возобновления Договора об СНВ-III, пока Россия не начнет соблюдать Договор о РСМД. Другие считают, что Вашингтон должен несмотря ни на что согласиться продлить СНВ-III, хотя бы с целью сохранить последний оплот системы контроля над вооружениями и продлить режим инспекций, который военные обеих стран считают полезным", - подытоживает журналист. Источник: The Washington Post