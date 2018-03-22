На Западе возросло число россиян, проголосовавших за Путина

"Западные политики осуждают перевыборы российского президента Владимира Путина как бутафорские. Что прошло относительно незамеченным, так это то, что повторное вручение короны Путину на выборах драматически разыгралось на их собственной территории", - пишут журналисты The Washington Post Антон Трояновский и Мэттью Боднер.

Проведенный The Washington Post анализ данных по избирательным округам российской ЦИК показывает, что поддержка Путина возросла на воскресных выборах среди россиян, голосовавших на Западе. Российские посольства и консульства в 29 странах НАТО сообщили в общей сложности о 129231 голосе, поданном за Путина, согласно анализу The Washington Post. На последних президентских выборах в 2012 году Путин набрал только две трети от этого количества голосов в этих странах.

Российские иммигранты "чувствуют себя некомфортно, потому что в западной прессе Россию обвиняют во всем", считает Юрий Еременко, главный редактор интернет-портала для россиян в Германии "Русское поле". "То, что так много людей пришли проголосовать, было отчасти реакцией протеста против давления на российскую диаспору", - полагает он.

"Некоторых россиян мотивировала кампания российского посольства по активизации явки избирателей и острота антироссийской реакции британской общественности после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля", - пишет издание.

"Вся атмосфера вокруг ситуации со Скрипалем привела к тому, что быть русским в Лондоне довольно страшно, - говорит Тоня Самсонова, лондонский корреспондент "Эха Москвы". - Ты живешь здесь и видишь, что Лондон сейчас против России, и чувствуешь себя немножко предателем. Ты не можешь объяснить самому себе, кто ты сейчас, и от этого опускаются руки. Один способ избавиться от этой фрустрации - это пойти и проголосовать за Путина".

Больше всего за Путина проголосовали в Германии, стране с самым многочисленным населением иммигрантов из России, пишет издание, отмечая, что там число отданных за Путина голосов выросло почти в три раза с 2012 года.

"Многие [избиратели] сказали нам, что пришли на выборы впервые за 20-30 лет", - заявил Денис Микерин, пресс-секретарь посольства России в Германии.

Ирина Ревина-Хофманн, наблюдатель от партии "Яблоко" на избирательном участке в российском консульстве в Мюнхене, также отметила невероятную явку в небольших немецких городах и отметила, что подозревает здесь мошенничество.

Однако, по ее словам, избирателей, как представляется, подстегнуло то, что они считают "ненавистью Запада к России".

Сторонники Путина в Германии "говорят, что они не хотят жить в России", отмечает Ревина-Хофманн. "Но им нравится внешняя политика Путина", - говорит она.

"Число голосов, отданных за Путина, возросло почти в два раза с 2012 года в Дании, Италии, Венгрии, Франции и Испании", - говорится в статье.