Консервированный воздух, распыляющие воду беспилотники и "чай против смога": власти по всей Азии прибегают к радикальным средствам борьбы с загрязнением воздуха, в то время как частные компании зарабатывают на этом деньги

"В свете того, что миллионы людей в Азии задыхаются от загрязненного воздуха, власти разных стран берут на вооружение беспилотники, рассеивающие воду, и уличные очистители воздуха, повышающие его качество, а компании пытаются заработать, продавая самые разные вещи - от консервированного воздуха до чая для очистки легких", - сообщает Daily Mail со ссылкой на AFP.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, 92 % населения Азиатско-Тихоокеанского региона подвержены воздействию такого уровня загрязнения воздуха, который представляет значительный риск для их здоровья, - передает газета. - В связи с ростом общественного недовольства по поводу токсичного воздуха власти начали распылять воду, которая, как считается, прилипает к загрязняющим веществам и уносит их на землю, но такие инструменты, как водяные пушки, подвергаются критике за незначительный эффект и за то, что они являются косметическим решением, которое отвлекает от коренных причин".

Газета рассказывает об опыте Нью-Дели - самого загрязненного города в мире, который в 2017 году попытался использовать вертолеты для разбрызгивания воды над городом, но они не смогли летать из-за плохой видимости, вызванной смогом.

"В Бангкоке правительство предприняло ряд мер по борьбе со смогом, который окутывал город в течение нескольких недель в январе. Эти меры включали опрыскивание дорожных путей и переходов водой, засев облаков химическими реагентами с целью вызвать осадки и даже развертывание целого парка беспилотников, рассеивающих воду- , - отмечает газета. - В то же время попытка Южной Кореи вызвать искусственный дождь для борьбы с загрязнением воздуха в январе потерпела неудачу после того, как самолет, отправленный на засев облаков с йодидом серебра, вызвал лишь несколько минут туманного дождя".

Северный китайский город Сиань экспериментирует с гигантским очистителем воздуха размером с промышленную дымовую трубу, который, согласно исследованиям, может снижать концентрацию вредных веществ на 15% в пределах 10 кв. км, говорится в публикации. А в Гонконге в этом году был открыт 3,7-километровый туннель, оборудованный системой очистки воздуха, которая считается самой большой в мире по объему обрабатываемого воздуха - 5,4 млн кубометров выхлопных газов в час.

"Нью-Дели, по информации газеты Hindustan Times, в прошлом году объявил о планах установить огромные очистители воздуха на транспортных развязках и установить воздушные фильтры на крышах автобусов, которые задерживают загрязняющие вещества во время движения", - пишет издание.

"Во время особенно сильных периодов загрязнения воздуха, которые, как правило, случаются зимой, жители окутанных смогом китайских городов уезжают на время в более чистые места, такие как курорты на юге страны, и возвращаются после того, как воздух расчистится. По оценкам Ctrip, крупнейшего китайского онлайн-турагента, за 2016 год, каждый год более миллиона жителей таких загрязненных городов, как Пекин и Шанхай, покидают страну, чтобы избежать смога. Популярные направления для этих так называемых "смог-беженцев" включают такие места, как Япония, Австралия и Новая Зеландия. Некоторые из них, согласно Ctrip, во время этих "поездок по очистке легких" отправляются даже в Антарктиду", - передает газета.

"Хотя эксперты утверждают, что жители покрытых смогом городов вряд ли заметят оздоровительные бонусы от вдыхания бутилированного воздуха, это не мешает предпринимателям продавать канистры с воздухом из Новой Зеландии, Канады, Австралии и Швейцарии. Примерно за 22 доллара клиент может заказать банку консервированного воздуха объемом 8 литров, забор которого был осуществлен в популярном среди туристов месте в Канаде, или заплатить 125 долларов за банку воздуха из британской деревни", - сообщается в публикации.

"В Китае продавцы чая для борьбы с последствиями смога рекламируют его как способ очистки легких, в то время как жители Монголии пьют "кислородные коктейли", приготовленные путем насыщения кислородом сока с помощью специальных аппаратов или банок с воздухом. В рекламе говорится, что польза от употребления одного кислородного коктейля приравнивается к трехчасовой прогулке в густом лесу, хотя научных доказательств того, что эти коктейли защищают от загрязнения, нет", - отмечает газета.