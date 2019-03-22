Кикбоксер в качестве главы республики

"Звезда спорта Бату Хасиков возглавит в будущем небольшую республику Калмыкию. Его кандидатура демонстрирует, как Кремль готовится к региональным выборам осенью", - пишет журналистка австрийского издания Die Presse Ютта Зоммербауэр.

38-летний спортсмен уже имеет некоторый функционерский опыт: по окончании своей профессиональной карьеры мускулистый кикбоксер представлял интересы земляков в Совете Федерации Федерального собрания РФ, говорится в статье.

"Кикбоксер - не единственный, о ком говорят на этой неделе в российской провинции. Путин поменял руководство в пяти субъектах федерации. Прежним губернаторам придется уйти на Алтае, в Оренбургской, Челябинской и Мурманской областях. Как сообщают хорошо информированные источники, эта "карусель" может продолжить крутиться в ближайшие дни и недели", - пишет издание.

"Причина новых назначений - региональные выборы в сентябре 2019 года. Кремль ищет новые лица, чтобы обновить структуру власти на местном уровне и уменьшить недовольство населения нелюбимыми функционерами, - полагает Зомммербауэр. - Это российская традиция отправлять чиновников в регионы, которые являются для них белыми пятнами на карте страны: своего рода проверка их способностей и потенциала для других, более высоких должностей".

"С некоторого времени региональные выборы - не простая игра для Кремля. (...) В структурно слабых регионах вдали от Москвы накопилось множество проблем: безработица, бедность, коррупция, плохая инфраструктура и экология, - отмечает журналистка. - Избиратели все чаще дают Москве почувствовать их недовольство".

"Кремль хочет предупредить возможные протесты и поэтому заблаговременно меняет лица. Удастся ли такая операция, неизвестно. Не в каждом регионе, - указывает Die Presse, - найдется харизматичная звезда спорта вроде Бату Хасикова".