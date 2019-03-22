"Мне угрожали...", - Лара Фабиан опасается за свою безопасность, если она споет песню La Différence в России

"Тепло встречаемая в Москве франкоязычная певица бельгийско-итальянского происхождения может навлечь на себя гнев Кремля, если во время гастрольного тура в год своего пятидесятилетия она исполнит песню в честь ЛГБТ-сообщества", - пишет журналистка Le Figaro Леа Дюбуа.

"Не говоря ни слова, никогда не крича, они молча любят друг друга", - поет Лара Фабиан с момента выхода в 1996 году ее песни La Différence ("Различие" в переводе с французского - Прим.ред.). Певица, пользующаяся особой популярностью в российских краях, где ее песня Je t'aime радует поклонников караоке, сейчас разрывается между твердой поддержкой однополых пар и обеспечением своей собственной безопасности. Отвечая на вопросы телеканала RTL, она объяснила особенность ситуации, которая ставит под угрозу программу ее будущего юбилейного гастрольного тура в 2020 году по случаю ее 50-летия, в частности, в России", - говорится в статье.

В песне Лары Фабиан La Différence есть следующие слова, поясняет издание: "Если бы вы только знали, как им наплевать на наши оскорбления. Нашему ропоту недовольства они предпочитают любовь, особенно настоящую".

"Лара Фабиан понимает, что исполнением La Différence в стране, где гомосексуальные пары подвергаются жестоким репрессиям, она определенным образом бросает вызов режиму Владимира Путина", - комментирует автор статьи.

"Делая это "в течение нескольких лет", певица начала ощущать давление со стороны российских властей: "Мне строго пригрозили", - передает ее слова Le Figaro.

"Артистке трудно решиться на то, чтобы убрать песню из своего репертуара, несмотря на то, что она осознает, что "может оказаться в тюрьме", - отмечает журналистка. - По мнению Лары Фабиан, отказаться от исполнения La Différence значит окончательно "подчиниться страху".