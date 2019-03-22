Избирательный бюллетень длиной 80 сантиметров

"Так много кандидатов в президенты Украины не было еще никогда", - отмечает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Почти 40 имен значится в списке, официально представленном в прошлый четверг. Чтобы показать его, потребовалось четыре руки, ведь длина документа составляет 80 см, - указывает журналистка Цита Аффентрангер. - Почти пятидесяти другим кандидатам было отказано в регистрации. Круг кандидатов широк: начиная от действующего президента, комедийного актера, бывшего сотрудника спецслужбы и заканчивая бывшими министрами и командирами полувоенных союзов добровольцев".

"Однако насколько велико число кандидатов, настолько мало число тех, кто верит этим выборам, - подчеркивает журналистка. - Лишь 12% украинцев считают, что выборы будут свободными и честными. Это новый рекорд даже для пессимистичной Украины. Руководству страны доверяет только 9% населения, что, согласно авторитетному американскому институту изучения общественного мнения Gallup, является и вовсе самым низким показателем в мире. При коррумпированном и изгнанном революцией на Майдане президенте Викторе Януковиче уровень доверия составлял еще 24%. (...) Сегодня о том, что в правительстве широко распространена коррупция, говорят 91% украинцев; при старом руководстве их было 80%".

Неудивительно, что лучшие шансы на выборах у "аутсайдера" - комика Владимира Зеленского. Однако, отмечает Аффентрангер, "к реальной политике Зеленский не имеет никакого отношения". "Он родом из виртуального мира. (...) Политическую программу для жизни реальной Зеленский не представил по сей день", - указывает Tages-Anzeiger.