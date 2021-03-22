"Ложный образ женщин"

"Певица Манижа осуждает домашнее насилие и вступается за лесбиянок и геев. За это российская участница "Евровидения" пожинает ненависть и ехидство", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Независимо от того, где он проводится, песенный конкурс "Евровидение" является многоликим мероприятием. Для некоторых в России слишком многоликим: так, недавно Юрий Котенок, военный обозреватель по профессии, рассердился на своем канале в Telegram тем фактом, что на "Евровидении", которое в этом году пройдет в Нидерландах, его страну будет представлять таджичка: "Защитница мигрантов и педерастов. Выступать она будет с номером "Русская женщина". Большее оскорбление придумать сложно", - передает издание.

"Незамужняя и не имеющая детей 29-летняя Манижа Сангин действительно не соответствует новым российским представлениям, - отмечает журналист Штефан Шолль. - Она гордится парой лишних килограммов, вступается за "гастарбайтеров" из Центральной Азии, геев и лесбиянок, а также выступает против домашнего насилия. Россиянки, которые, как и глава государства Владимир Путин, рьяно поддерживают "традиционные ценности", считают это ужасным. И теперь они активизировали против песни Манижи "Русская женщина" и российский Следственный комитет".

"Каждая русская женщина обязана знать, ты достаточно сильна для того, чтобы проломить любую стену", - поет Манижа на английском и переходит на русский: "Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы". Ее музыка иронична, это космополитический фолк с русскими мотивами. "Я не уверен, что это очень хорошо для поднятия авторитета русских женщин и вообще России", - посетовал Владимир Жириновский, парламентарий национал-популистских взглядов".

"В 1994 году семья Манижи бежала в Москву от гражданской войны в Таджикистане, - повествует издание. - Родители разошлись, ее мать надрывалась, работая уборщицей и продавщицей, но отправила дочь в музыкальную школу. Там Манижа сначала обучилась игре на фортепиано, затем вокалу. Она посещала компьютерные курсы и занятия по английскому языку, в 12 лет пела на конкурсах, в 17 выпустила свой первый альбом".

"Манижа - одна из немногих российских поп-звезд, имеющих свою позицию, - отмечает автор статьи. - В 2020 году она разместила в Instagram фотографию с двумя десятками флагов разных стран на лбу и зрачком в цветах ЛГБТ. Она сожалеет, что в российском шоу-бизнесе многие скрывают собственную сексуальную ориентацию: "Они поют песни для домохозяек по всей России, зарабатывают на них деньги. И нагло врут им про себя. И живут в этом вранье всю жизнь".

"Теперь Манижу обвиняют в том, что ее песня "Русская женщина" создает "ложно-негативный образ" женщин. Редакция газеты "Ветеранские вести" опубликовала "экспертное заключение": согласно ему, песня "крайне оскорбительна для всей социальной группы русских женщин и русского народа в целом", направлена на "жестокое оскорбление национальных чувств и унижение человеческого достоинства русских людей".

"Музыкальный критик Артур Гаспарян предполагает, что за этим стоит правое лобби. По его словам, люди, которые годами отчаянно ругали национал-социализм за границей, теперь организовали злостную пропаганду против Манижи".

"Конкурс "Евровидение" начнется 18 мая в Роттердаме. Посмотрим, сохранит ли "Первый канал" верность Маниже до этого момента", - заключает Frankfurter Rundschau.