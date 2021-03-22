Продовольственная инфляция в России разжигает социальный кризис

"По мере роста цен на основные продукты питания доходы домохозяйств снижаются из-за пандемии Covid-19. Уровень жизни россиян с 2013 года упал более чем на 10%", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"(...) Продукты выросли в цене на 8,2% в январе 2021 года относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата. Причин такого роста несколько: рост цен на мировых рынках; падение рубля, которое увеличивает стоимость сырья и подталкивает производителей к выбору экспорта... Сюда добавляются более конкретные причины, такие как суровая зима, которая подняла цены на фрукты и овощи, производимые в теплицах, или эпизоотия птичьего гриппа, которая привела к росту цен на птицу и яйца...", - говорится в статье.

"Еще в середине декабря 2020 года президент России Владимир Путин поднял эту тему, особо выделив в качестве примеров макароны и сахар. "У нас рекордный урожай за последние шесть лет", - сказал он на своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря. "А хлеб растёт в цене, макароны в цене растут. Это что такое? Это с какой стати-то?"

"(...) Рост цен в сельскохозяйственном секторе оказывается наиболее болезненным для бедных домохозяйств, а также самым неудобным для правительства. С тех пор, как в 2014 году в этом секторе были введены европейские и американские санкции, и особенно эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из этих регионов, введенное в ответ на них, Москва гордится тем, что разработала эффективное сельское хозяйство с точки зрения цены и качества, - отмечает автор статьи. "Проблема не в инфляции как таковой, - подтверждает экономист Игорь Николаев, директор института стратегического анализа компании "ФБК Grant Thornton". - Если бы доходы граждан увеличились, подорожание было бы безболезненным. Но падение доходов таково, что малейшее повышение болезненно. Происходит накопление различных факторов".

"Уровень жизни россиян с 2013 года упал более чем на 10%. Страна не переживала такого длительного периода обнищания с 1990-х годов, когда гиперинфляция вызвала пустые полки супермаркетов", - напоминает журналист.

"(...) К этому следует добавить последствия эпидемии Covid-19. Российская экономика держится неплохо, ограничительные меры гораздо более незначительные, чем где-либо еще, но умеренное снижение ВВП в 2020 году (-3,1%) не отражает удара по домохозяйствам, которые получили небольшую государственную помощь", - комментирует Виткин.

"Только за второй квартал 2020 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума (11 653 рубля, 131 евро в месяц), увеличилось на 1,3 млн человек и теперь составляет 20 млн человек, или 13,5% населения. В целом, согласно данным Академии народного хозяйства, 38,16% семейного бюджета сейчас тратится на продукты питания, что является рекордом с 2010 года", - передает Le Monde.

"На этом фоне неудивительно, что главной проблемой общества россияне считают рост цен, по данным опроса "Левада-центра"* в марте. Сразу за этим следуют бедность, коррупция, рост безработицы, расслоение общества на богатых и бедных и недоступность многих видов медицинского обслуживания", - говорится в публикации.

"Осенние парламентские выборы обещают стать еще более деликатными для правительства, поскольку больше всего от роста цен на продукты пострадают пенсионеры, составляющие основу электората Путина и партии "Единая Россия". Средний размер пенсии составляет 15 745 рублей в месяц, или 177 евро", - отмечает Виткин.

"Социальное недовольство стало мощным топливом и для демонстраций, организованных в январе оппозицией после заключения в тюрьму ее лидера Алексея Навального, последовавшего за его отравлением в августе 2020 года. Одной из проблем, выдвинутых демонстрантами, стало ухудшение уровня жизни. В конце февраля агентство Bloomberg сообщило о важном анализе, согласно которому Россия входит в пятерку стран мира с самыми высокими социальными рисками, связанными с ценами на продукты питания, наряду с Индией и Нигерией", - говорится далее.

"И Кремль, и Минэкономики выразили протест против "фейковой" публикации, которая чуть не сделала Россию кандидатом на "хлебные бунты"... Через неделю в Госдуме даже разработали проект закона, пока без последующих действий, направленного на уголовную ответственность за "публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - пишет Le Monde.

"Нервозность властей иллюстрируется той реакцией, которую они пытаются противопоставить кризису. Владимир Путин несколько раз публично критиковал своих министров, дав министру экономики неделю, чтобы "разрешить эту ситуацию". На март был официально объявлен ценовой потолок на сахар и масло без подробного описания принятых механизмов. Неофициально правительство также стало оказывать давление на производителей других основных продуктов. Такая стратегия встретила сопротивление со стороны - очень небольшого - либерального крыла власти, с публичными выступлениями председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной или председателя Счетной палаты Алексея Кудрина", - говорится в статье.

"(...) В феврале инфляция на другие цены, в том числе на продукты питания, была даже выше, чем в январе, что необычно, - указывает экономист Игорь Николаев. - Правительство побоялось возразить Путину, но забыло, что, хотя наша экономика подорвана отсутствием конкуренции, но это все еще рыночная экономика, которую нельзя полностью контролировать".

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента