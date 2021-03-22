Николай Рыбаков: "Санкции против России только помогают Путину"

"В преддверии решающей недели для европейско-российских отношений председатель российской либеральной партии "Яблоко" Николай Рыбаков в интервью швейцарской газете Le Temps излагает свое видение европейского будущего своей страны".

"(...) Нет никаких сомнений в том, что Алексей Навальный является политическим заключенным. В России их более 300, и они осуждены не за предполагаемые преступления, а за политическую деятельность. Мы поддерживаем всех политзаключенных, их необходимо освободить", - считает Николай Рыбаков.

"(...) Идеи Алексея Навального опасны, потому что они националистические, популистские и не соответствуют нашему видению современной и открытой России. Мы считаем, что Владимира Путина следует заменить не кем угодно, а тем, кто защищал бы свободу. С момента своего основания в 1993 году наша партия всегда говорила, что цель так же важна, как и средства. Однако Навальный не соблюдает некоторые права, такие как свобода печати", - считает собеседник издания.

"(...) Он отказывался давать здесь интервью журналистам. Будет ли в Швейцарии считаться нормальным, если кто-то станет выступать в собственном видеоролике, не соглашаясь отвечать на вопросы? Важно, чтобы Навальный, как и Путин, участвовал в дебатах в защиту своей позиции", - утверждает политик.

"(...) Тактика "умного голосования" - это еще один пример его популизма. Нельзя довольствоваться снижением результатов выборов партии "Единая Россия". Необходимо также понимать, кто будет заседать в парламенте. Мы сказали команде Навального, что это ошибка, поскольку несмотря на то, что сегодня в Думе четыре партии, на самом деле для Владимира Путина это всего лишь одна большая формация. Баланс между этими партиями для Путина не важен, поскольку они поддерживают его политику", - отмечает Рыбаков.

"Единая Россия" потеряла большинство в парламенте десять лет назад, и в то время уже преобладала идея голосования за любую партию, кроме этой. Между тем, были приняты ужасные законы, например, об "иностранных агентах". Следовательно, голосовать в надежде манипулировать системой вместо того, чтобы голосовать за наши ценности - это все равно что разрушать страну. "Яблоко" выступает не только против Путина, наша партия также привержена определенным ценностям, таким как права человека и европейский путь России", - продолжает он.

"(...) В ходе региональных выборов в сентябре 2020 года "Яблоко" завоевало места в 50 регионах. Несмотря на все сложности, для нас нет иного решения, кроме как участвовать в выборах, если мы хотим заручиться поддержкой народа. Очень опасным последствием протестов, к которым призывал Алексей Навальный, стало то, что граждане могут бойкотировать голосование. Власти умеют справляться с демонстрациями, сажать людей в тюрьмы и избивать их. С другой стороны, они не умеют проигрывать выборы, действуя лишь с помощью фальсификаций. Вот почему в сентябре мы хотим отправить наблюдателей на каждый из 90 тыс. избирательных участков по всей стране", - указывает председатель партии "Яблоко".

"(...) Мы не являемся инструментами Путина, потому что мы боремся за изменение системы. За тридцать лет существования партия "Яблоко" доказала, что она выступает против этой системы, и многие ее члены заплатили за это своей жизнью", - утверждает Рыбаков.

"(...) Россия движется к автократическому режиму, и его система очень обманчива. Формально у нас есть парламент, но он не функционирует. У нас есть судебная власть, но суды не являются независимыми. У нас есть СМИ, но ни один государственный канал не проводит журналистское расследование", - указывает собеседник издания.

"(...) У России сложные отношения не только с Европой, но и со всем миром. В последние годы российские власти вместо того, чтобы искать союзников, искали только врагов. И многие политики объясняют конфликт с Западом лишь санкциями, введенными против нашей страны. Мы же говорим нашим западным коллегам, что эти санкции бессмысленны: они дают Владимиру Путину повод критиковать Европу, снижая при этом уровень жизни простых людей, а не тех, кто с ним связан", - указывает Николай Рыбаков. (...)