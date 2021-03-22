Объединятся ли Китай и Россия против США?

"Своим жестким выступлением против России и Китая новое правительство США заставляет сближаться две авторитарные державы", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И примет в Пекине своего российского коллегу Сергея Лаврова. То, что можно было бы посчитать обычным заграничным визитом, после этой недели дипломатических скандалов можно интерпретировать лишь следующим образом: Китай и Россия сближаются, потому что их вынуждают делать это США", - отмечают журналисты Маркус Бернат и Гордана Миюк.

"Как минимум так это видит пропагандистская газета Коммунистической партии Global Times, ссылающаяся на "экспертов". "Россия - первая страна, с которой Китай обсуждает важные темы после встречи с США. Это показывает, что Китай и Россия доверяют друг другу и поддерживают друг друга в своих ключевых интересах", - говорится в одной из ее статей".

"Китай и Россия уже давно являются автократическими государствами. Но в последнее время сильнее, чем раньше, их объединяет открытая, систематическая антизападная пропаганда. Для Путина в его внешней политике речь прежде всего идет о том, чтобы ослабить демократии, например, Евросоюз или Америку, с помощью армий троллей и кибератак. А китайцы заинтересованы в том, чтобы показать превосходство своей системы", - указывает издание.

"Обе авторитарные державы, Китай и Россию, объединяет не только одинаковый образ врага. Их сближение продолжается с конца холодной войны и стало набирать обороны при Байдене - когда он был вице-президентом в правительстве Барака Обамы".

"Переломным моментом стал 2014 год. После введения Западом санкций против России вследствие аннексии Крыма и начала войны на Украине Москва и Пекин сотрудничают все больше - в политике, экономике, военной сфере. Но образует ли это союз? Альянс, достаточно мощный для того, чтобы всерьез угрожать Западу?", - задается вопросами издание.

"Нет", - таков, как правило, ответ экспертов по международной политике в США, Европе и Москве. На 100% прагматичной называет российско-китайскую кооперацию Дмитрий Тренин, директор московского Центра Карнеги. По его словам, это более близкие отношения, чем стратегическое партнерство, но и менее близкие, чем альянс. В сущности это соглашение с большой долей единодушия политического руководства двух государств относительно торговли, неприятия США, притязания на управление мировой политикой", - говорится в статье.

"Но есть примечательное отличие: Россия ценит беспорядок в мировой политике, потерю равновесия и пытается извлечь из этого выгоду. Китай, наоборот, предпочитает стабильность и рост", - отмечают журналисты.

"Россия, - пишет далее NZZ, - сотрудничает с соседом, с которым ее связывает самая длинная сухопутная граница в мире. Но россияне знают, что ввиду величины и потенциала Китая они будут лишь младшими партнерами, если свяжут себя слишком крепкими узами с этой страной. Александр Габуев, также из московского центра Карнеги, так охарактеризовал эти двойственные отношения: "Не всегда друг с другом, но никогда друг против друга".

"С военной точки зрения, Россия и Китай не нуждаются друг в друге, - полагают авторы статьи. - Хотя оба государства и считают присутствие США на периферии их стран угрозой, с этим они могут справиться и в одиночку. Русские вооружаются против НАТО в Восточной Европе, китайцы - против американских баз в Японии и Южной Корее, а также против военно-морского флота в Южно-Китайском море. Поэтому военный союз между Китаем и Россией, договор о взаимной помощи, направленный против США, на сегодняшний день кажется маловероятным".

"Более важными, чем потенциальная угроза российского-китайского альянса, являются, пожалуй, эффекты их взаимодействия, которые сотрудничество двух держав порождает уже сегодня. Например, в дезинформационных кампаниях в западных обществах или в работе международных организаций. Хорошим примером является здесь Совет безопасности ООН: в период с февраля 2019 по июль 2020 года Москва и Пекин четыре раза друг за другом использовали свое право вето. Речь шла о Сирии, ситуации на Ближнем Востоке и о Венесуэле - регионах, где о своих интересах хотят заявить США".

"Двойное вето - это особая демонстрация силы. Китай и Россия хотят показать США и Западу границы влияния в сегодняшней международной политике", - заключает NZZ.