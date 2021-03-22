Как вакцинируется мир

"Приобрести вакцину можно сравнительно просто. Но как доставить ее населению в охлажденном виде? Всемирный банк оценил кампании по вакцинации различных стран мира - оказалось, что богатые страны не обязательно показывают хорошие результаты", - пишет немецкое издание Der Spiegel.

"Получить в свое распоряжение вакцину - сегодня это огромная задача правительств по всему миру. Но как только вакцина доставлена и прибыла в страну, возникают другие, почти столь же неотложные проблем: как безопасно перевезти вакцину из распределительного центра в регионы? Как доставить ее из больших холодильных складов в маленькие центры вакцинации? Как обеспечить непрерывное хранение вакцины при температуре -70 градусов, в частности там, где на улице преобладают тропические температуры, в регионе случаются перебои в электроснабжении и не развита транспортная система?".

"Всемирный банк осветил эти вопросы в новом исследовании, имеющемся в распоряжении Der Spiegel. (...) По мнению авторов исследования, наблюдается "удивительно мало взаимосвязи" между относительным богатством страны и ее способностью успешно осуществить программу вакцинации", - передает издание.

"Это означает, что и многим богатым странам не удается защитить свое население в кратчайшие сроки, то есть предоставить достаточное количество вакцины и быстро привить ею людей. Многие из этих государств не разработали соответствующие планы или стратегии для пандемии", - говорится в статье.

"85% изученных стран с низким или средним доходом разработали планы для реализации кампаний по вакцинации. 68% государств следят за качеством вакцин и их побочными эффектами. Однако лишь 30% из 128 изученных стран обучают достаточное количество врачей и увеличивают численность медицинского персонала. Лишь 27% стран инициировали целенаправленные кампании для того, чтобы повысить доверие к вакцине среди населения. Это "вызывает тревогу", пишет Всемирный банк. Ведь кампания по вакцинации может увенчаться успехом, только если ее будут поддерживать жители страны", - отмечает издание.

"Успешные кампании по вакцинации детей не являются гарантом успешной кампании по вакцинации от коронавируса: некоторые страны с пороговой экономикой и развивающиеся страны, например, Индия, имеют опыт в программах иммунизации; они располагают инфраструктурой для вакцинации детей и младенцев от полиомиелита и туберкулеза. (...) Но вакцинация взрослых требует совершенно иной логистики. Более богатые страны, как пишет Всемирный банк, "необязательно лучше подготовлены" к коронакризису".

"Коронакризис, говорится в исследовании, дает уникальную возможность улучшить системы здравоохранения и укрепить их в долгосрочной перспективе, (...) приняв меры для подготовки к следующей пандемии. (...) Но этот шанс используют лишь некоторые страны. В большинстве случаев коронавирус считают чрезвычайной ситуацией и единичным событием".

Отдельной темой являются и холодильные цепи. "Охладительные системы, которые сейчас в спешном порядке приобретают для хранения вакцин, можно будет использовать и после коронакризиса. Более 50% стран уже приобрели системы охлаждения для вакцин, но, с другой стороны, это означает, что почти половина государств пока не обладают такими холодильными цепями".

"Как говорится в исследовании, у многих стран отсутствуют инструменты для того, чтобы соответствующим образом учесть невероятно высокие расходы на вакцины в своих бюджетах. По данным Всемирного банка, зачастую речь идет лишь об ориентировочных значениях. При этом точный расчет затрат и понимание бюджета важны - для того, чтобы в долгосрочной перспективе оценить огромные экономические потери в странах и регионах и справиться с ними", - пишет Der Spiegel.