Когда Sars-CoV-2 передался человеку?

"Компьютерная модель показала: возможно, вирус начал распространяться на несколько месяцев раньше, чем предполагалось. Это говорит о том, как важна была бы система наблюдения, распознающая опасные вирусы на ранних этапах", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Согласно официальной версии, первые случаи заражения новым коронавирусом были зарегистрированы в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Но Sars-CoV-2, вероятно, начал заражать людей уже несколькими неделями раньше. Это уже давно высказываемое предположение теперь подкрепляют новые исследования американской группы ученых. Команда ученых под руководством эволюционного биолога Джоэла Вертгейма из Калифорнийского университета в Сан-Диего объединила в своем исследовании генетические анализы и компьютерные модели о распространении вируса. Если исследователи правы в своих расчетах, то город Ухань, в котором проживают 11 млн человек, не был тем местом, где вирус впервые передался от животных человеку. Скорее там, вероятно, произошли первые случаи суперраспространения инфекции - спустя несколько недель после того, как вирус передался от одного биологического вида другому".

"Согласно модели исследователей, Sars-CoV-2, возможно, уже медленно распространялся в провинции Хубэй вокруг Уханя с середины октября 2019 года. Но официально возбудитель был замечен, лишь когда в конце декабря на рынке Хуанань в Ухане произошла более крупная вспышка заболеваемости".

"К тому времени случаи возникновения у людей новой болезни легких уже появились в других частях города. Это свидетельствует о том, что вирус, вероятно, поменял хозяина раньше и прибыл в мегаполис, по-видимому, в организме человека, а не животного. К тому же СМИ сообщали о случаях болезни, которые были зафиксированы в Хубэе уже в середине ноября 2019 года", - говорится в статье.

"Все эти детали весьма вписываются в гипотезу, которая, по мнению большинства экспертов, объясняет вероятное происхождение Sars-CoV-2. (...) Возможно, возбудитель передался от летучих мышей неизвестному промежуточному хозяину в сельском регионе. Животные, которых массово разводят люди, являются наиболее вероятными промежуточными хозяевами, в организме которых вирус накопил необходимые мутации для того, чтобы поразить человека".

"Модели исследователей показывают, что около 2/3 вирусов, которым удается передаться от одного вида другому, умирают прежде, чем распространиться. С одной стороны, это говорит о том, что человечеству сильно повезло в том, что пандемии не возникают чаще. С другой стороны, это демонстрирует, как важна была бы система своевременного распознавания такой передачи вируса от одного вида к другому", - заключает Süddeutsche.