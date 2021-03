22 марта 2021 г. Луиза Каллаган и Вера Миронова | The Sunday Times Из России с кровью: чеченцы в путинском списке на ликвидацию "Больше месяца Махран Абдулаев сидит в своей 3-комнатной квартире в небольшом городке в Австрии, ожидая убийц. Его пятеро детей выходят из дома только в школу, а его жена лишь изредка выбегает в магазин, и сразу же спешит домой и запирает дверь. У них есть основания опасаться худшего. Абдулаев, имя которого было изменено, чтобы защитить его личность, в прошлом году узнал, что находится у российских служб безопасности в "списке на ликвидацию", который просочился в европейские разведывательные агентства", - пишет британская газета The Sunday Times. "В этом списке было пять имен, и все, как и Абдулаев, чеченцы, живущие за границей. Четверо - бывшие участники чеченских войн - мертвы: убиты в Турции, Грузии, на Украине и в 2019 году в Германии. Абдулаев - последний оставшийся в живых. Но он опасается, что это ненадолго: угрозы, за которыми последовало зловещее молчание, убедили его в том, что его могут убить в любой момент. "Я почти что хочу, чтобы кто-нибудь звонил мне и угрожал, я просто не знаю, чего ожидать, - рассказал он в телефонном разговоре на прошлой неделе. - Это опасное затишье". (...) "По словам аналитиков, эти убийства несут на себе печать российской службы безопасности ФСБ, сотрудничающей с чеченскими эскадронами смерти под командованием Кадырова", - пишет The Sunday Times. "За последние два года количество точечных убийств значительно увеличилось, - говорит Александр Квахадзе, научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований. - Мы видим, что ФСБ часто пытается использовать эскадроны смерти Кадырова в своих интересах ... Кадыров не может действовать независимо от ФСБ и российской разведки". (...) "В 2009 году в Вене был убит Умар Исраилов, бывший телохранитель Кадырова, после того, как публично заявил, что подвергался пыткам со стороны чеченского лидера. Число убийств выросло: по крайней мере, полдесятка человек были убиты в одном только Стамбуле, другие убиты во Франции, Германии, на Украине и в прошлом году в Австрии", - говорится в статье. "Кадыров смог внедрить своих соратников в чеченскую диаспору в Европе, - замечает Квахадзе. - К сожалению, европейские власти и местные правоохранительные органы недооценили угощение, приготовленное чеченским режимом". (...) "Абдулаев был включен в список, по его мнению, из-за его тесной дружбы с Зелимханом Хангошвили, бывшим боевиком-повстанцем. В августе 2019 года он был застрелен с близкого расстояния в берлинском парке Малый Тиргартен предполагаемым российским агентом". "Правительство России не ответило на запрос о комментариях на прошлой неделе", - указывает газета. (...) "Несколько месяцев назад Абдулаев получил угрожающий звонок от чеченца, утверждавшего, что он находится в Берлине, и предупреждавшего его держать рот на замке, иначе он столкнется с последствиями. Люди, которые, по его словам, были сотрудниками российской разведки, навестили его родителей в Чечне и угрожали им. (...)", - говорится в публикации. - По его словам, он поддерживает контакт с австрийскими службами безопасности. Они утверждают, что отслеживают возможные угрозы, но не предлагают никакой другой защиты". (...) В написании статьи приняла участие Вера Миронова Источник: The Sunday Times