22 марта 2021 г. Джози Энсор, Наталия Васильева и Розина Сабур | The Telegraph Администрация Байдена начнет кибератаки на Россию на фоне обострения вражды с Путиным "Администрация Байдена готовит серию агрессивных кибератак на Россию, что говорит о серьезном изменении тактики, задуманном как предупредительный выстрел по соперничающим державам. Атака, которая, как ожидается, состоится в ближайшие две недели, является ответом на взлом SolarWinds - крупномасштабное проникновение в американские правительственные учреждения и корпорации, обнаруженное в конце прошлого года и связываемое с Кремлем. Все это разворачивается на фоне того, как Джо Байден вступил в словесную войну с Владимиром Путиным, назвав российского президента "убийцей", в то время как Белый дом атаковал Китай в связи с нарушением прав человека в ходе напряженного открытия переговоров с глазу на глаз", - пишет The Telegraph. "Как предполагает The Telegraph, США не будут нацеливаться на гражданские структуры или сети. Вместо этого взлом предназначен быть прямым вызовом Путину, президенту России, и его кибер-армии. Белый дом подтвердил, что он предпримет "ряд действий" - "видимых и невидимых", хотя не уточнил, когда и как это будет сделано", - говорится в статье. "Любой такой шаг будет означать применение метода, отличающегося от использованных предыдущими администрациями, которые в основном действовали оборонительно в отношении кибервойны Москвы. Дональд Трамп реализовывал гораздо более осторожный подход к России, прилагая усилия, чтобы никогда не критиковать режим напрямую и не бросать ему вызов", - пишет газета, указывая, что (...), согласно ожиданиям высокопоставленного источника в правительстве РФ, кибератаки будут проходить в форме "крупномасштабной информационной кампании", направленной на дискредитацию вакцины против коронавируса - (...) фейковых новостей об эффективности вакцины "Спутник V", в первую очередь, нацеленных на европейские страны, которые дали разрешение на применение вакцины в чрезвычайных обстоятельствах, такие как Венгрия, Словакия и Сербия. (...) "В ближайшие несколько недель Байден сделает то, что Трамп никогда не смог бы сделать - готовясь к ответным мерам против России", - сказал Франк Фиглюцци, бывший помощник директора ФБР. (...) "Существует много неясностей относительно того, как (США) ответят, потому что старые стратегии ведения дел (с Россией) больше не работают, - подчеркнул в беседе с The Sunday Telegraph российский эксперт по киберпреступности Андрей Солдатов. - Старые стратегии сдерживания больше не работают". Бретт Бруен, бывший американский дипломат, который занимал должность директора по глобальному взаимодействию в Белом доме при президенте Обамы, сказал The Telegraph: "Будь то Россия или Китай, мы должны сделать политику действенной. Было сделано множество заявлений, мы должны быть готовы придать веса тому, что мы делаем". (...) Источник: The Telegraph