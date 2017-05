22 мая 2017 г. Лэчлэн Маркэй, Асауин Суэбсэнг, Ноа Шахтман | The Daily Beast Чиновники при Трампе: "Он все больше похож на полного болвана" Пока Трамп с несколькими соратниками летел через Атлантику, Белый дом подтвердил, что президент США действительно назвал Коми сумасшедшим и психом в разговоре с российскими чиновниками, однако заявил, что таким образом тот "просто пытался получить у русских уступки", сообщают Лэчлэн Маркэй, Асауин Суэбсэнг и Ноа Шахтман в The Daily Beast. "Чиновникам администрации и помощникам из Западного крыла, оставшимся в Штатах в пятницу вечером, пришлось увиливать от вопросов и стравливать накопившуюся досаду на своего босса", - говорится в статье. "Я рад, что я не в самолете и могу тут отвечать на ваши вопросы о России", - саркастически сказал "высокопоставленный чиновник администрации Трампа, прежде чем бросить трубку". "Если Дональд Трамп получит импичмент, обвинить в этом можно только одного человека - Дональда Трампа", - сказали чиновники администрации. "Повторяющиеся промахи Трампа во взаимодействии со СМИ вызвали досаду даже у давних его сторонников", - отмечают авторы статьи. "Каждый день он все больше похож на полного болвана, - сказал "один высокопоставленный чиновник администрации, ранее работавший в штабе Трампа". - Не представляю, чтобы Трамп ушел в отставку или получил импичмент, но сейчас мне хочется, чтобы он отрастил мозг и стал тем человеком, за которого выдавал себя во время кампании". "На вопрос, привела ли бы смена персонала администрации к улаживанию нынешнего кризиса, республиканский источник, ранее участвовавший в политической группе, которая выступала на стороне Трампа, сказал The Daily Beast: "Да, при условии фронтальной лоботомии для Трампа". "Однако источники в правоохранительных органах полагают, что для Трампа последствия могут оказаться более серьезными, чем перетряхивание персонала, - говорится в статье. - (...) На вопрос, могут ли комментарии [Трампа] быть расценены как намерение вмешаться в расследование ФБР, чиновник министерства юстиции сказал The Daily Beast: "Абсолютно точно". "Отдельные действия/комментарии могут не составлять препятствования [правосудию], но весь паттерн - начиная с [обращенной к Коми] просьбы о присяге на верность и заканчивая [его] увольнением - выглядят как препятствование, - написал упомянутый чиновник в электронном письме. - И тогда вопрос в том, почему он препятствует: потому что знает, что сам виновен, или потому, что не знает всего объема интриг [бывшего главы штаба Трампа Пола] Манафорта, Флинна и прочих и боится его узнать. И то, и другое возможно. Мы знаем, на что ставлю я". Источник: The Daily Beast