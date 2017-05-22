Vivus и империя микрозаймов, которая почти не платит налоги, предоставляя отчетность на Мальте

Кажется, что это легко: указываешь сумму, выбираешь срок погашения и вводишь на сайте данные, - так начинается статья в El Mundo, подготовленная Сетью расследовательской журналистики (EIC, European Investigative Collaboration), в которую, помимо El Mundo, входят еще восемь изданий из разных стран ЕС.

"Smart lending made simple" - "Умное кредитование стало простым", - сказано на сайте 4finance, материнской компании со штаб-квартирой в Риге. В группу входят Vivus, Crédito Cajero, Zaplo и другие фирмы, выдающие быстрые кредиты в Швеции, Дании, Великобритании, Канаде", - говорится в статье.

"Достаточно погуглить, чтобы увидеть, что на деле это не так просто. "Ростовщические проценты"; "Годовая процентная ставка - 5769%; "Законно ли то, что делают в Vivus?" - вот некоторые из жалоб пользователей быстрых кредитов, процентные ставки по которым могут превышать 1000% годовых, поступающих в Организацию потребителей и пользователей (OCU)", - пишут журналисты.

"Vivus начала свою деятельность в Испании в 2013 году. В первые три года объем сделок составил 55,7 млн евро, фирма заплатила налоги в размере 142 тыс. евро. Это цифра за 2015 год, так как в два предшествующих года фирма не платила налогов, поскольку, согласно отчетам, поданным в Торговый реестр, имела убытки в размере 7,7 млн", - говорится в статье.

"Vivus финансируется деньгами, которые ей одалживает 4finance (группа, к которой она принадлежит) из Люксембурга. По этим кредитам она платит высокие проценты - от 13,75 до 15%", - сообщают авторы.

"В 4finance эти ссуды - нечто обычное. Компания из Люксембурга одалживает деньги филиалам группы в каждой стране, ставки - до 15%. Доходы получает ответвление на Мальте. Там деньги облагаются намного более низкими налогами, чем в Испании", - говорится в публикации.

"За Vivus и 4finance стоят российский миллионер Олег Бойко и его партнеры. Как сказано на сайте группы, она работает в 17 странах Европы и Америки. "Мальтийские документы", - пишет EIC о неких документах, с которыми ознакомились входящие в него издания, - обнажают, как им удалось перевести деньги, заработанные на быстрых кредитах, почти не платя проценты".

В 2011 году Бойко купил 75% латвийского стартапа AS 4finance, а в 2013-м - остальные акции этой компании.

"Затем 4finance принялась использовать систему предоставления ссуд собственным фирмам, дабы переводить прибыли своих европейских филиалов и сосредоточить кассовые поступления на Мальте. На момент, когда этот номер сдавался в печать, ни Олег Бойко, ни остальные люди, к которым мы обратились, не ответили на вопросы, сформулированные сетью EIC в связи с их управлением бизнесом на микрокредитах. Только Эдгар Дупатс, один из партнеров российского миллионера, прислал ответ: "Управление частными деловыми предприятиями (...) инспектируется и подвергается аудиторским проверкам в соответствии с законодательством соответствующих юрисдикций и надлежащей практикой индустрии", - говорится в статье.

В работе над этой статьей участвовали Влад Одобеску, Мэттью Велла, Сергейс Павловс и Паула Гисадо