Германия: предвыборная борьба на кириллице

"С тех пор, как в прошлом году с протестом против изнасилования, оказавшегося выдуманным, на улицы вышли сотни российских немцев, немецкая политика открыла для себя избирателей из стран бывшего Советского Союза, и это видно за полгода до выборов в Бундестаг", - пишет Кристоф Штраух на страницах немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

Так, впервые с 2004 года Wahl-O-Mat (специальная онлайн-программа, призванная помочь неопределившемуся избирателю со своими политическими пристрастиями. - Прим. ред.) Федерального центра политического образования будет работать, в том числе, на русском языке. К тому же политические партии выставляют кандидатов из числа российских немцев, а некоторые даже агитируют избирателей при помощи информационного материала на русском языке.

К примеру, на одном из плакатов "Христианско-социального союза" (ХСС) рядом с портретом премьера Хорста Зеехофера для подписчиков прокремлевского канала RT в Facebook было написано по-русски: "Мы не хотим перевеса левых сил и мультикультурализма". Более того, баварская партия говорит по-русски и на других каналах, однако пока ее успех в российском аналоге Facebook - "Вконтакте" - ограничивается 37 подписчиками.

В ХСС хотят вернуть себе консервативно настроенных российских немцев, которые бегут от миграционной политики канцлера Ангелы Меркель в "Альтернативу для Германии" (АдГ). Последняя, как говорится далее, перед коммунальными выборами в Берлине осенью уже раздавала флайеры на русском языке и даже смогла набрать неплохие результаты среди русскоязычного населения в районах вроде Марцан-Хеллерсдорф.

Есть в АдГ надежды на эту группу избирателей и на 2017 год. "Большая часть избирателей среди российских немцев консервативна. Они христиане, и поэтому они - наша естественная целевая аудитория", - говорит основатель сообщества "Российские немцы за АдГ в Северном Рейне-Вестфалии" Ойген Шмидт. Сообщество было основано прошлым летом для агитации за АдГ среди русскоязычного населения. По словам Шмидта, многие семьи в России "на протяжении поколений хранили свои ценности, и теперь они боятся, что теперь все это у них отнимут". Шмидт верит, что недовольство миграционной политикой Ангелы Меркель среди его целевой аудитории приведет к еще большему усилению АдГ, добавляет Frankfurter Allgemeine.