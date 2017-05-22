Чтобы успокоить Россию, администрация Обамы устранилась от плана по сирийскому химоружию

"На протяжении большей части своего президентского срока Барак Обама и его высшие советники заявляли о своем желании призвать к ответственности режим президента Башара Асада за его преступления против сирийского народа", - пишет Foreign Policy.

Однако руководство Госдепартамента заартачилось, когда сотрудники американской миссии в ООН разработали осенью 2014 года план по обвинению режима в ряде атак с применением хлора в Сирии, опасаясь, что это может положить конец усилиям обеспечить поддержку России в установлении мира в Сирии и поставит под угрозу ядерную сделку с Ираном, по словам бывших чиновников Госдепартамента.

В последующие месяцы Госдепартамент игнорировал неоднократные призывы Ваэля Алзайата, высокопоставленного советника постпреда США при ООН Саманты Пауэр, поддержать предложение, в котором излагался ряд возможностей по привлечению сирийского режима к ответственности за продолжающееся применение оружия, начиненного хлором, сообщает издание. "У меня было ощущение, что нас тормозят", - сказал Foreign Policy Алзайат.

"В конце концов, Алзайат и группа его единомышленников среди чиновников возобладали в долгой и чрезвычайно острой борьбе внутри Госдепартамента, но только через несколько месяцев. Не ранее чем почти что через год после того, как сирийцы впервые сбросили бомбу с хлором, администрация согласилась на проведение резолюции Совбеза ООН, направленной на привлечение нарушителей к ответственности - и еще через четыре месяца она наконец-то была принята на голосовании Совбезом", - говорится в статье.

Отсутствие энтузиазма у администрации говорило о том, что данная инициатива привела бы ее к столкновению с российским президентом Владимиром Путиным тогда, когда госсекретарь США Джон Керри надеялся возобновить застопорившиеся мирные переговоры в Сирии и вел отдельные переговоры по ядерному соглашению с Ираном, по словам бывших американских чиновников.

"Вопрос, который вновь и вновь приходил на ум мне и другим, был таким: зачем мы это проталкиваем? Россия все равно наложит вето", - заявил бывший сотрудник Госдепартамента США.

Подход администрации Обамы к проекту по сирийскому химоружию вновь привлек к себе повышенное внимание после химической атаки сирийского режима 4 апреля на город Хан-Шейхун, ставшей самым убедительным подтверждением того, что режим сохранил остатки своего химического оружия, пишет издание.

За годы, последовавшие за договоренностью об уничтожении сирийского химического оружия 2013 года, американские чиновники яростно защищали этот пакт на фоне обвинений в том, что президент свел на нет кредит доверия США, не реализовав свою угрозу ответить при помощи военной силы на атаку в Гуте с применением зарина в 2013 году, говорится в статье.

В недавнем интервью Обама упорно защищал соглашение по химоружию, утверждая, что "99% огромного запаса химического оружия были устранены без единого выстрела". Но он признал, что это было "неидеальное решение", потому что "впоследствии мы узнали, что некоторая часть [химоружия] осталась".

Сделка не положила конец сирийским манипуляциям с химоружием, пишет издание. Автор статьи напоминает об атаке 10 апреля 2014 года, когда Дамаск впервые использовал начиненные хлором бомбы в городе Кафр Зите.

"Я не утверждаю, что администрация Обамы могла бы предотвратить" атаку с применением зарина на Хан-Шейхун, заявил второй чиновник Госдепартамента. "Но так и не заняв жесткой позиции в отношении режима, так и не сдержав применение им химического оружия и другие атаки на гражданских лиц, она поощрила режим делать все, что ему вздумается", - отметил он.

"На фоне новых сообщений об атаках с применением хлора международные инспекторы заподозрили, что Сирия дала ложные обещания уничтожить весь свой арсенал химического оружия", - говорится в статье. В своем заявлении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Сирия отрицала использование зарина, напоминает издание.

"За закрытыми дверями США призвали ОЗХО создать элитную группу инспекторов по химическому оружию, известную как Группа по оценке заявлений, или ГОЗ, чтобы оспорить сирийскую декларацию. Она быстро обнаружила наличие боевых отравляющих средств, включая зарин, зоман и нервнопаралитический газ Ви-экс, в двух сирийских исследовательских центрах в Барзахе и Джамрае, где, как изначально утверждала Сирия, не производилось никаких действий с химическим оружием", - говорится в статье.

"Но эти обнаружения только ожесточили российское противодействие", - отмечает издание.

"В Совбезе ООН Россия пригрозила наложить вето на любые попытки США и их союзников наказать Сирию", - пишет автор.

"Они знали, что мы не будем добиваться этого военным путем, - заявил бывший чиновник Белого дома. - Они сделали ставку - и вполне оправданно - на то, что мы не приведем в действие "Томагавки" в поддержку ГОЗ".

"Британия и Франция настаивали на том, чтобы США продвинулись вперед в принятии резолюции о санкциях в отношении Сирии за применение хлора. Но Пауэр спустила все на тормозах. На этот раз Керри активно вел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым с целью положить конец осаде Алеппо", - говорится в статье.

"Всегда была причина для задержки", - утверждает бывший американский чиновник.

Только в следующем году резолюция, в основном составленная администрацией Обамы, была поставлена на голосование администрацией Трампа. Россия быстро наложила на нее вето, напоминает издание.

Через несколько недель Сирия повысила ставки, вновь применив зарин в Хан-Шейхуне. Только тогда президент Дональд Трамп распорядился атаковать военную базу в Сирии, говорится в статье. "Это мало чем поспособствовало прекращению насилия в Сирии, но с тех пор не поступало подтвержденных сообщений о применении Сирией химоружия", - пишет автор статьи.