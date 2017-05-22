Сирия фактически прекратила свое существование

"В мой последний вечер в Дамаске некоторые молодые члены делегации, с которой я приехал (она спонсировалась министерством информации), решили немножко выпить", - повествует в своей статье в Foreign Policy Джонатан Спайер, директор Rubin Center for Research in International Affairs. По его словам, это было "в конце апреля".

"Нетрезвый российский журналист в сопровождении российского военнослужащего в форме зашел в бар напротив нашего отеля в Старом городе, где сидели мои коллеги. Они обменялись какими-то фразами. Началась ссора. В определенный момент российский журналист достал пистолет и направил его на лоб одного из участников делегации. Потом он зашел в наш отель и пригрозил одному из сотрудников там; все это время его коллега в форме сопровождал его молча", - говорится в статье.

"То, как закончился этот инцидент, многое говорит о том, кому по-настоящему принадлежит власть сегодня в областях Сирии, подконтрольных режиму. После того, как два россиянина ушли, участники делегации попытались связаться с властями и заявить об инциденте. Представитель сирийских сил безопасности спросил, кто были эти вооруженные люди - россияне? Услышав подтверждение, он ответил, что сирийские власти ничего не могут сделать", - продолжает автор.

Спайер делает вывод: "Спустя шесть лет после начала сирийской войны сохранение режима президента Башара Асада гарантировано, но он отчасти сделался чем-то наподобие фасада, у него нет стратегии воссоединения страны. Решающие факторы - это не решения номинальных правителей страны, а в верхах - интересы России и Ирана, которые иногда сильно различаются, в низах - локальные заботы многочисленных разнообразных проправительственных нерегулярных ополчений".

По словам Спайера, при встречах с высокопоставленными лицами и чиновниками среднего звена в Сирии он искал ответ на вопрос: "Есть ли у режима Асада стратегия воссоединения страны, либо раздробленность Сирии уже стала неизбежным фактом?". Однако обнаружил, что намерения режима сильно расходятся с его возможностями.

Али Хайдар, министр по делам национального примирения, сообщил делегации, что более 100 городков и деревень "достигли примирения", в процесс примирения включены 3 млн сирийцев.

Когда же Спайер спросил у Хайдара: "Какова стратегия режима, направленная на победу и воссоединение страны?", тот ответил: "Мы просим иностранные державы прекратить поддержку террористических организаций".

"Разумеется, "террористы" - термин, которым режим предпочитает называть повстанческие силы. Но если иностранные покровители повстанческого движения откажутся прекратить его поддержку, как, видимо, происходит сейчас, как режим может принудить их к ее прекращению? Хайдар, похоже, не знает ответа", - пишет автор.

Министр информации Мохаммед Турджман сказал членам делегации: "Существует план разделения Сирии на кантоны. Чтобы мы оставались слабыми, в пользу сионистского государственного образования".

Спайер считает, что сегодня Сирия действительно разделена, как минимум, на семь анклавов. Он спросил у Турджмана, какова стратегия воссоединения. "Мы абсолютно уверены, что это [раздробленность. - Прим. ред.] временная ситуация, - ответил Турджман. - Главное основание этой уверенности - в том, что сирийцы начинают понимать, в чем состоит заговор против них".

Спайер полагает: "Иными словами, нет никакой стратегии, а есть конспирологические теории, без которых не должен обходиться ни один уважающий себя член партии "Баас". По мнению самого Спайера, Сирия раздробилась не по чьему-то умыслу, а потому, что ни одна сила не способна взять верх над всеми остальными.

"Но в частных разговорах с официальными лицами, которые предпочли остаться анонимными, я услышал более откровенные ответы", - утверждает автор. Неназванный "действующий генерал сирийских вооруженных сил" осторожно заметил, что "любое решение завершить войну не может быть принято без участия "официальной Сирии" (режима). По мнению Спайера, это значит, что у режима нет четкого пути к победе. "Я спросил одного чиновника министерства информации о будущем Восточной Сирии в ситуации, когда в этом регионе крепнут SDF ("Демократические силы Сирии"), опирающиеся на США", - пишет автор. Чиновник ответил: "Мы не знаем".

Спайер утверждает: причина в том, что решения Асада и его окружения не будут решающим фактором для будущего Сирии. "Как показали бои в восточной части города Алеппо, правительственная сторона продвигается вперед по-настоящему, лишь когда россияне вкладываются в обеспечение ее победы. Итак, ключевой вопрос - это намерения России, а не Сирии, а Москва, вполне возможно, уже достигла почти всех целей, которые привели ее в Сирию. Она обеспечила безопасность своих баз в провинции Латакия и выживание своих союзников в кругах режима, продемонстрировала эффективность российского оружия и гарантировала, что дипломатический процесс по урегулированию конфликта невозможен без участия Москвы".

"Это существенные достижения. Но в то же самое время, если Россия возьмет на себя обязательства окончательно подавить повстанцев, может возникнуть неприятная ситуация - на Россию, у которой туго с деньгами, будет возложена обязанность восстанавливать разрушенную Сирию по принципу "вы это сломали - теперь это принадлежит вам", - считает автор.

По мнению Спайера, дипломатические усилия в Астане наводят на мысль, что Москва намерена "заморозить" сирийский конфликт, а затем политический процесс продолжится.

По мнению Спайера, теперь дипломатические усилия, направленные на прекращение войны в Сирии, должны стремиться к договоренностям, в которых признавалось бы раздробление страны. "Такие договоренности будут строиться более-менее вокруг статус-кво, который сохранится после уничтожения владений "Исламского государства"* в Восточной Сирии. То есть Сирия будет разделена на анклав режима на западе, анклавы суннитских повстанцев-арабов на северо-западе и юго-западе, повстанческий анклав на севере, безопасность которого гарантирует Турция, регион под контролем SDF на северо-востоке, а на востоке - нечто, определяемое договоренностью с участием и SDF, и арабских повстанцев, которых поддерживает Запад", - прогнозирует автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.