22 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Начнет ли Трамп "управлять по-хорошему"? С Россией Трамп чувствует себя "скованно" из-за идущих расследований, но "жизнь в США не может впасть в стагнацию" и "демократам придется говорить о чем-то еще, кроме импичмента", признает The Washington Post. СМИ критически оценивают заявления Трампа в Саудовской Аравии, но приветствуют израильско-палестинскую инициативу. Новый скандал может быть связан с Кушнером. Советник Белого дома по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что способность президента Трампа работать с Москвой ограничена ввиду расследований возможных связей между Россией и его избирательным штабом, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Уильям Молдин. "Трамп хочет противостоять России в связи с ее действиями на Украине и в Сирии, а также сотрудничать с ней ради борьбы с "Исламским государством"*, - сказал Макмастер в воскресенье в эфире ABC. По словам советника, цель встречи Трампа с российскими дипломатами 10 мая "состояла в том, чтобы сказать: мне хотелось бы двинуться дальше, отойти от всех этих новостей про Россию, чтобы мы могли найти сферы сотрудничества". На встрече с российскими чиновниками в Овальном кабинете Трамп сказал, что увольнение директора ФБР Джеймса Б.Коми привело к снижению оказываемого на него "сильного давления", согласно документу, резюмирующему данную встречу, передают корреспонденты The New York Times. "Я только что уволил главу ФБР. Он был чокнутый, настоящий псих, - сказал Трамп, согласно документу, зачитанному The New York Times американским чиновником. - На меня оказывали сильное давление из-за России. Теперь с ним покончено". "Я не под следствием", - добавил он. Авторы статьи считают, что эти слова "подкрепляет представление, что президент уволил Коми главным образом из-за расследования его бюро по поводу возможного сговора штаба Трампа с российскими оперативниками". "Уволив человека, возглавлявшего следствие, Трамп на следующий же день злословит о нем, причем перед российскими чиновниками", - критикуют журналисты. Документ из Белого дома, содержащий комментарии Трампа, основан на заметках, сделанных в Овальном кабинете, и распространен как официальный отчет о встрече. Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома, не оспорил данный отчет. "Рисуясь и политизируя расследование российских действий, Джеймс Коми создал ненужное давление на способность взаимодействовать и вести переговоры с Россией, - сказал Спайсер. - Следствие продолжилось бы в любом случае". Президент США Дональд Трамп играет для русских роль "полезного идиота", заявил в интервью немецкому Bild бывший глава АНБ США, бывший директор ЦРУ генерал Майкл Хайден. "В ноябре, когда до выборов оставались считанные дни, я пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину и заключил, что Трамп - не кто иной, кого Путин и русские называют словами "полезный дурак", то есть "полезным идиотом", - сказал Хайден. - Этот термин времен "холодной войны" относится к наивному человеку, которого контролирует Кремль и которого можно использовать в интересах России". Хайден и шесть месяцев спустя считает это "очень точным описанием". В последнее время США "все больше напоминают Никарагуа", заявил экс-глава спецслужб: "За 120 дней правительство Трампа уволило национального советника по безопасности, генпрокурора и директора ФБР". По мнению Хайдена, русские повлияли на выборы в США - "не на подсчет голосов, а именно на ход кампании". "По моему мнению, сайт WikiLeaks является частью российской спецслужбы, - сказал Хайден. - Думаю, все функционировало так: российские спецслужбы организовали кражу секретной информации, а затем распространяли ее через различные платформы, в том числе уже существующий WikiLeaks и созданный DCLeaks". У президента Трампа было две реакции на назначение спецпрокурора, в руки которого будет передано расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, отмечает The Washington Post в редакционной статье. Одну реакцию газета считает "неподобающей", другую - "в чем-то разумной". В четверг Трамп заявил: "Все это - охота на ведьм", а также сказал: "Я считаю, что это разобщает страну". По мнению газеты, из уст Трампа такие обвинения звучат забавно. Но позднее Трамп сказал: "Мы должны вернуться к тому, чтобы управлять страной по-настоящему хорошо". Издание находит эти слова мудрыми. Жизнь в стране не может впасть в стагнацию на то время, которое понадобится для расследований вышеупомянутого вопроса. "Это значит, что Трамп больше не должен выражать незаслуженную жалость к себе", а "демократам придется говорить о чем-то еще, кроме импичмента", говорится в статье. "Это значит, что конгрессменам-республиканцам придется взяться за задачу, с которой они пока не справляются, - управлять страной ответственно", - пишет газета. Издание перечисляет несколько проблем: система здравоохранения США, Северная Корея, Сирия, "Исламское государство"*. "Союзники США опасаются, что хаос в Вашингтоне побудит Иран, Россию и другие враждебные державы извлечь из этого выгоду, действуя способами, на которые они бы иначе не решились", - говорится в статье. Издание призывает и президента Трампа, и Конгресс сосредоточиться на "хорошем, для разнообразия", управлении страной. В то время как "цирк Трампов отправился в турне в Саудовскую Аравию, дома хозяину манежа задул холодный ветер", пишет политический обозреватель швейцарской газеты Tagesanzeiger Мартин Килиан. После отставки директора ФБР Джеймса Коми в американских СМИ начали обсуждать возможность импичмента президента, а в пятницу ситуация в Вашингтоне обострилась еще сильнее: по данным The New York Times, Трамп во время встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне назвал Коми "психом" и "сумасшедшим придурком". Но еще серьезнее оказалась информация The Washington Post, согласно которой следствие нацелились в сердце администрации Трампа и проявило "значительный" интерес к "очень приближенному сотруднику" президента. Имя названо не было, но, по слухам, речь идет о зяте Трампа Джареде Кушнере, говорится в статье. Кушнеру вменяют в вину то, что он будто бы контактировал с российским послом Кисляком и председателем государственного "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым, который, в свою очередь, якобы тесно связан с Владимиром Путиным". Изначально Кушнер умолчал о тех беседах, говорится в статье. Президент США начинает первое официальное путешествие за границу, ослабленный бурей, которую он сам вызвал, пишет в статье для Le Figaro Ран Халеви, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS) Франции. "Однако потрясения в Вашингтоне и возмущение в Иерусалиме не должны особо испортить визит американского президента на Святую землю", - полагает эксперт. "Решение о "двух государствах", отправленное было на свалку истории, вновь обретает свою актуальность, - говорится в статье. - Проект по переносу американского посольства в Иерусалим погребен по взаимному согласию: Еврейское государство знает чрезмерную цену такого решения (...). Отмена соглашения по ядерной программе Ирана также не стоит на повестке дня". "Цель путешествия Трампа - новый старт израильско-палестинского диалога, - утверждает автор. - Окружение президента действительно полагает, что этот конфликт, которому скоро будет 100 лет, является преградой для консолидации экономических, дипломатических и связанных с безопасностью интересов США в арабском мире. Разрешение конфликта или, по крайней мере, его спад помогли бы снизить глобальную и региональную угрозу ИГИЛ*". Трамп, видимо, не собирается навязывать палестинскому и израильскому лидерам "дорожную карту", "но ждет от двух основных игроков предложений, жестов, располагающих к диалогу и ощутимой демонстрации желания достигнуть положительного результата". Эксперт указывает: "Проблема состоит в том, что этот серьезный вызов обращен к двум политическим руководителям, которые в равной степени ослаблены". Так, Биньямин Нетаньяху рискует разрушить свою коалицию, если согласится хотя бы на заморозку поселений на Западном берегу, поясняет автор. "Возможно, Дональд Трамп не закончит свой срок, - замечает Халеви. - Но не исключено, что этот непостоянный и непредсказуемый человек осуществляет исторический прорыв в трагическом израильско-палестинском конфликте в тот самый момент, когда его президентское кресло шатается". *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.