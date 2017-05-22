Канны-2017: новый фильм исподволь критикует Россию (только не говорите об этом режиссеру)

"Нелюбовь", новый фильм о недействующих институтах российского государства, вышел как раз вовремя", - пишет Los Angeles Times.

"И так как снял его Андрей Звягинцев - чья драма 2014 года "Левиафан" была искусным, но гневным обвинением в адрес правительства страны, - простительно увидеть политику во многих символах и обертонах нового фильма. Но не просите режиссера подтвердить это", - рассказывает автор статьи Стивен Зайчик.

"Я человек, далекий от политики. Я выбросил свой телевизор. Я не слежу за новостями, - сказал Звягинцев в интервью Los Angeles Times на Каннском кинофестивале в субботу, на следующий день после премьеры своего фильма. - Я не могу говорить с вами о [президенте] Трампе или о чем-либо подобном".

"Нужно иметь большую склонность к метафоре, чтобы увидеть в [персонажах фильма] Борисе и Жене символы российского государства, которое бросает своих детей", - признает автор.

"Однако не надо искать слишком тщательно, чтобы заметить другие знаки: голоса российских вещательных СМИ на заднем плане, ведущих пропаганду по таким вопросам, как война на Украине. Героиня в спортивном костюме с надписью "Россия", бегущая на месте по беговой дорожке. Безразличие полиции к проблемам граждан", - продолжает автор.

Звягинцев, который говорил через переводчика, частично это признал. "Нынешняя полиция не думает о людях, - сказал он. - Они выступают в качестве стены между людьми и властью и повернуты (лицом) к власти". Но он обошел стороной вопрос о беговой дорожке и прочих потенциальных символах.

"Сложно сказать, честно ли режиссер излагает свои намерения или прагматично избегает столкновений. У него, определенно, есть причины для осторожности. После "Левиафана" в адрес Звягинцева звучат упреки со стороны российских чиновников и государственных СМИ, которые обвиняют его в ненависти к своей стране (хотя это не помешало им финансировать фильм и выдвинуть его на "Оскар" за фильм на иностранном языке). Фильм стал настолько знаковым, что слово "левиафан" теперь стало использоваться в российских СМИ для обозначения актов государственной коррупции", - продолжает автор.

Режиссер охотно признал, что фильм снимался в других обстоятельствах, чем предыдущий. "Россия существенно изменилась - можно говорить о ряде потерь, таких как потеря свободы слова, - сказал он, добавив: - Изоляционная позиция, в которую Россия поставила себя в последние несколько лет, не очень хороша".

Александр Роднянский, продюсер этого фильма, признался, что само по себе создание фильма потребовало изобретательности по экономическим причинам. В отличие от случая с "Левиафаном" он и Звягинцев не просили на этот раз государственного финансирования, что является редкостью для фильма с бюджетом в 5 млн долларов, так как не хотели, чтобы сценарий проходил одобрение.

Роднянский надеется, что фильм "даст начало дискуссии между теми [россиянами], которые считают, что все хорошо, и теми, кто хотел бы честной дискуссии... но "Нелюбовь" - не политическое заявление, а Андрей - не политический режиссер".