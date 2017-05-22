"Дональд Трамп, мастер американских сделок на сложном Востоке"

Президент США начинает первое официальное путешествие за границу, ослабленный бурей, которую он сам вызвал, пишет в статье для Le Figaro Ран Халеви, старший научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS) Франции. Ссылаясь на увольнение директора ФБР и разглашение конфиденциальных разведданных, предоставленных Израилем, на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, эксперт пишет, что "мы не знаем, к каким политическим и, быть может, судебным последствиям могут привести эти скандалы. Однако потрясения в Вашингтоне и возмущение в Иерусалиме не должны особо испортить визит американского президента на Святую землю".

"Решение о "двух государствах", отправленное было на свалку истории, вновь обретает свою актуальность, - говорится в статье. - Проект по переносу американского посольства в Иерусалим погребен по взаимному согласию: Еврейское государство знает чрезмерную цену такого решения в том, что касается международных протестов, палестинских волнений и дипломатической изоляции. Отмена соглашения по ядерной программе Ирана также не стоит на повестке дня: и американцы, и израильтяне знают, что его сохранение дешевле, чем отказ".

"Трамп, - пишет Халеви, - сумеет найти нужные слова и жесты, чтобы удовлетворить принимающую сторону. Но цель его путешествия гораздо дальновиднее красивых слов: новый старт израильско-палестинского диалога. И в этой связи им движет не только вкус к сделке, но и соображения стратегического характера. Окружение президента действительно полагает, что этот конфликт, которому скоро будет 100 лет, является преградой для консолидации экономических, дипломатических и связанных с безопасностью интересов США в арабском мире, - поясняет автор. - Разрешение конфликта или, по крайней мере, его спад помогли бы снизить глобальную и региональную угрозу ИГИЛ*".

Как полагает эксперт, Трамп, видимо, не собирается навязывать палестинскому и израильскому лидерам "дорожную карту", "но он ждет от двух основных игроков предложений, жестов, располагающих к диалогу и, прежде всего, ощутимой демонстрации желания достигнуть положительного результата. Проблема состоит в том, что этот серьезный вызов обращен к двум политическим руководителям, которые в равной степени ослаблены".

Американская мирная инициатива ошеломила израильских правых, которые еще вчера ликовали по случаю избрания Трампа, а также встревожила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, говорится далее. "И на это есть причина, - пишет автор. - Если премьер-министр согласится хотя бы на заморозку поселений на Западном берегу реки Иордан, он рискует разрушить свою коалицию. Но у него не будет оправданий, чтобы не приложить к этому усилий, поскольку оппозиция обеспечивает достаточное большинство, чтобы ставить на голосование за эти уступки".

"Возможно, Дональд Трамп не закончит свой срок, - замечает Халеви. - Но не исключено, что этот непостоянный и непредсказуемый человек осуществляет исторический прорыв в трагическом израильско-палестинском конфликте в тот самый момент, когда его президентское кресло шатается".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.