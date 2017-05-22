Российское посольство в Лондоне присоединяется к домыслам по поводу убийства Сета Рича

"Российское посольство в Лондоне присоединилось к домыслам, окружающим нераскрытое убийство сотрудника Национального комитета Демократической партии США Сета Рича", - сообщает Макс Катнер в американском журнале Newsweek. В пятницу посольство опубликовало в Twitter картинку с Ричем и Хиллари Клинтон на заднем фоне, сопровождающуюся подписью: "Кто убил Сета Рича?". В тексте твита говорится: "Информатор #WikiLeaks Сет Рич убит в США, но [центральные СМИ] были слишком заняты обвинениями российских хакеров, чтобы обратить на это внимание".

Автор напоминает, что 27-летний Рич был застрелен 10 июля 2016 год, когда возвращался из бара домой в Вашингтоне. "Полиция обнаружила, что при нем все еще были его кредитные карты, бумажник и телефон, и считает убийство неудачной попыткой ограбления, - говорится в статье. - 22 июля сайт WikiLeaks опубликовал 44053 электронных письма и 17761 вложение из переписки Национального комитета Демократической партии. Поскольку Рич работал на Национальный комитет, представители правых политических сил предположили, что он стоял за утечкой, а Национальный комитет или Клинтон могли организовать его убийство".

"Твит российского посольства, - продолжает корреспондент, - появился через несколько дней после того, как Род Вилер, частный детектив, работающий на семью Рича, заявил СМИ, аффилированному с Fox, что существуют свидетельства, согласно которым Рич контактировал с WikiLeaks. На следующий день, во вторник, Fox News сообщил, что "федеральный следователь" подтвердил рассказ Вилера и что проделанный ФБР анализ компьютера Рича показал, что он переправил 44053 электронных письма и 17761 вложений Гэвину Макфадьену - человеку, который до своей смерти в октябре прошлого года был связан с WikiLeaks". Однако, как впоследствии выяснил Newsweek, ФБР не ведет расследования по делу. А сам Вилер в разговоре с изданием, как кажется, отказался от своих предыдущих комментариев.

"Российское посольство в Лондоне известно публикацией твитов по вопросам, выходящим за рамки дипломатии, и тем, что оно отталкивается от того, что стало в США правой системой образов и риторикой", - говорится в статье. Пятничный твит, судя по всему, является первым постом посольства по поводу Рича. "За два часа он набрал сотни ритвитов, в том числе со стороны пользователей Twitter, которые в своих постах высказывались в поддержку президента Дональда Трампа", - отмечает журналист.

В ответ на твит Брэд Бауман, представитель семьи Рич, написал в заявлении, распространенном по электронной почте: "Думаю, теперь уже все американцы знают, что они не могут доверять российским попыткам манипулировать фактами вокруг Сета Рича, который всю жизнь работал на госслужбе во имя нашей любимой страны".