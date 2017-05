22 мая 2017 г. Ноа Ремник | The New York Times Гомосексуальные русские, бежавшие от предубеждения соотечественников, говорят, что оно упорствует и в Бруклине "Я как будто и не уезжал из России, - цитирует репортер The New York Times Ноа Ремник 25-летнего гея Дениса Кругленко, бежавшего в Бруклин из Белгорода после того, как его избили за то, что он надел розовые носки. - Быть геем здесь значит быть в постоянной опасности". "Все больше лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров бежит из России, чтобы поселиться в Шипсхед-Бей и других южных районах Бруклина. Многие из них говорят, что подвергаются сильной дискриминации со стороны людей старшего поколения, придерживающихся жестко консервативных принципов своей родины", - говорится в статье. "Мы окружены русскими, но они все как будто вмерзли в то время, когда были старые советские ценности, - говорит 32-летний Леша Горшков, переехавший из России в Мидвуд в 2014 году. - Я постоянно сталкиваюсь с абьюзом в своем районе: со стороны женщин в моем доме, мужчин у баров, даже детей". "В субботу около 200 человек собрались на тротуаре на "Брайтон-бичский гей-парад" - демонстрацию, организованную правозащитной группой RUSA LGBT. Эту демонстрацию, признанную первой для русскоговорящих лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, возглавляли преимущественно искатели убежища, но участвовали в ней и жители других районов города Нью-Йорка, - говорится в статье. - Под традиционную славянскую музыку в исполнении марширующего ансамбля толпа скандировала лозунги по-русски и по-английски и несла плакаты с надписями: "Откажитесь от фашизма", "Молчание = смерть" и "Nyet гомофобии". На многих протестующих были розовые треугольники - напоминание о значках, использовавшихся для идентификации геев в нацистских концентрационных лагерях". "Многие из нас никогда и не мечтали выйти здесь на улицы на глазах у всех, - говорит Колетт Монтойя-Слоан, аудио-архивистка, работающая в Lesbian Herstory Archives в бруклинском районе Парк-Слоуп. - Однако важно проводить стихийные марши там, где гей-парад не обязательно примут". Источник: The New York Times