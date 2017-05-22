Недостойный бизнес на смерти

"Чтобы вообразить, что происходит на похоронах в России, нужно хорошо владеть черным юмором и иметь богатую фантазию", - пишет журналистка швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Энн-Дорит Бой. К примеру, в январе в Челябинске сотрудники одного из ритуальных агентств передали скорбящим родственникам гроб с чужой бабушкой. Когда же те начали жаловаться, бизнесмены заявили, что все в порядке: "правильная" бабушка уже похоронена другой семьей, и те ничего не заметили.

"Вообще, ни одна другая сфера услуг в России не может похвастаться такой же катастрофической запущенностью и коррумпированностью, как похоронный бизнес. Однако теперь в ней намечаются перемены", - пишет журналистка. Первой ласточкой стала драка на Хованском кладбище в Москве - самом большом в столице и, вероятно, во всей Европе. Побоище произошло в мае 2016 года - тогда вооруженные люди внезапно появились среди надгробий и напали на таджиков, которые нелегально зарабатывали на погребении усопших. Те ответили при помощи лопат и камней.

Сначала драку, в которой участвовали свыше 200 человек, трое были убиты и почти 30 получили ранения, хотели списать на выяснение отношений среди гастарбайтеров, но позднее выяснилось, что среди задержанных были националисты, которые вымогали деньги за крышевание по поручению директора кладбища и должны были прогнать таджиков. Газеты написали о "войне" за кладбище, 59 рабочих попали под депортацию, а директора арестовали, сообщает Бой.

Московский социолог Сергей Мохов считает, что произошедшее на Хованском кладбище - индикатор изменений, а точнее - боев за передел исключительно прибыльного рынка похоронных услуг. Незадолго до той драки Министерство строительства предоставило на одобрение новый законопроект, регулирующий похоронные услуги. При помощи скандала группы заинтересованных лиц, как считает Мохов, хотели повлиять на текст документа. В итоге закон был проработан еще раз и в скором времени будет принят, о чем, по словам того же Мохова, говорит еще и то обстоятельство, что в последнее время в новостях поразительно часто стали появляться сообщения о разных неприглядных инцидентах или случаях мошенничества, имевших место на пути от морга до кладбища.

Пока что анархия на кладбищах, начавшаяся в эпоху Ельцина, продолжается, пишет журналистка.