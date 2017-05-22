Митрополит Иларион: "Благодать, полученная после встречи Папы и Кирилла"

"Значение этого события неоценимо. Это благодать Святого Николая для русского народа, но также и один из результатов прошлогодней встречи на Кубе между Папой Франциском и Патриархом Кириллом", - прокомментировал митрополит Иларион (Алфеев) принесение мощей Николая Чудотворца из города Бари в Россию в интервью Розальбе Кастеллетти из итальянской La Repubblica. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата отправился в субботу в столицу региона Апулия, чтобы сопроводить фрагмент грудной клетки святителя до Храма Христа Спасителя.

В беседе с изданием митрополит отметил, что есть желание продолжить диалог РПЦ и Римско-Католической церкви, что подтверждает совместная декларация, подписанная Папой Франциском и Патриархом Кириллом в Гаване.

Журналистка осведомилась, планируется ли новая встреча глав двух Церквей. "Пока такое предложение не обсуждается, - ответил митрополит. - На данный момент мы хотим довести до конца темы, которые обсуждались во время встречи на Кубе. Но поверьте, было чрезвычайно важно подготовить первую встречу между главами двух Церквей после раскола. Следующую встречу будет легче организовать".

Какие вызовы объединяют две Церкви? - спросила корреспондент. "Главный вызов - это терроризм под исламскими слоганами, с ним сейчас борются народы Ближнего Востока, Африки и Азии, - заявил митрополит. - По сути мы являемся свидетелями геноцида христиан. Мы должны, прежде всего, объединить наши усилия, чтобы защитить христиан, которые сегодня находятся под угрозой. Второй вызов - это, несомненно, активный и воинствующий секуляризм, который все больше укрепляется в Европе и который пытается оттеснить религию на обочину".

Также журналистка попросила иерарха РПЦ прокомментировать два законопроекта, обсуждаемые в Киеве, с призывом против которых Патриарх Кирилл обратился к Бергольо, ООН и государствам "нормандской четверки", после чего Папа Римский вызвал украинского посла в Ватикане.

"Первый [законопроект] узаконил бы изъятие церквей, - отметил митрополит. - Это уже случилось: в последние два года уже было 40 случаев, но епархии, которые подали на апелляцию, выиграли по всем искам. Если этот закон одобрят, то законодательство будет на стороне угнетателей. Второй законопроект принуждает [Украинскую] православную церковь Московского Патриархата, по причине того, что она считается Церковью страны-"агрессора", согласовывать с правительством назначение каждого священника. Таким образом украинское государство сможет делегитимизировать Церковь. Подобные законы не существовали в Европе со времен нацизма. Поэтому мы надеемся на поддержку наших братьев-католиков и Папы Франциска".